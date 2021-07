Mensen die al kaartjes hebben gekocht voor de reeds afgelaste edities van Lowlands en Down The Rabbit Hole (DTRH) krijgen in het najaar de kans om als eerste kaartjes te kopen voor de edities die in 2022 plaatsvinden. Het is nog onzeker of de ticketprijs ook hetzelfde blijft.

Meerdaagse festivals met overnachting zoals Lowlands en Down The Rabbit Hole gaan in elk geval tot begin september niet door, zo maakte het demissionaire kabinet maandag bekend.

Concertorganisator MOJO liet toen weten dat het aankoopbedrag van tickets voor Lowlands en Down The Rabbit Hole automatisch naar de koper wordt teruggestort. "We merkten dat toen bekend werd dat Lowlands niet doorging, veel mensen zich druk maakten of ze er volgende keer bij kunnen zijn", laat een woordvoerder van MOJO aan NU.nl weten. "Op deze manier is dat opgelost."

Nu is dus bekend dat er een 'presale' wordt opgezet voor tickethouders. Voor Down The Rabbit Hole is dat in oktober, die van Lowlands start in januari. De exacte datum wordt op een later moment gecommuniceerd naar tickethouders.

Het kan zijn dat mensen dan moeten bijbetalen voor hun kaartje. "Duidelijk is wel dat de ticketprijzen uit 2019 niet toereikend zijn voor de kosten die we in 2022 maken", laat MOJO weten in een mail aan DTRH-tickethouders.

"De ticketprijzen voor 2022 worden vastgesteld op het moment dat we een duidelijker beeld hebben van de prijsstijgingen op het gebied van onder meer het programma en de productie."