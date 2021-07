The voice of Holland-winnaar Dani van Velthoven hoopt met zijn nieuwe single Fragile mensen aan te moedigen over hun mentale problemen te praten. De zanger die enkele maanden geleden zijn vriend Azad verloor, vertelt aan NU.nl dat hij tevreden zou zijn als iemand die het hard nodig heeft kracht uit het nummer kan halen.

"Ik hoop dat mensen het nummer horen en zich minder eenzaam voelen, omdat iedereen problemen kan krijgen met zijn mentale gezondheid."

"Ik hoop dat het mensen kan aansporen om het erover te hebben als ze ergens mee zitten. Wat er met Azad is gebeurd, is niet op zichzelf staand", vertelt hij over zijn vriend die in mei uit het leven stapte. "Hij is een van een groot getal en als dit lied eraan kan bijdragen dat dit aantal niet verder oploopt, dan zou dat mooi zijn. Als iemand er ook maar iets van kracht uit kan halen vind ik dat fantastisch."

De zanger die nu muziek uitbrengt onder de artiestennaam Dany verwijst naar de lange wachtrijen in de psychische gezondheidszorg en de problemen die zeker in het afgelopen jaar onder jonge mensen leven. "Je komt er pas echt achter waar iemand mee te maken heeft, als je daar open over kunt praten."

"Als je zegt dat je met een psycholoog praat, hebben mensen blijkbaar snel het gevoel dat er iets mis met je is. Er is helemaal niks raars aan dat het af en toe mentaal niet lekker gaat. Hoe meer je erover praat, hoe meer je weet dat je niet alleen staat en je er niet voor hoeft te schamen."

De zanger kondigde na het overlijden van zijn vriend aan voorlopig van sociale media te verdwijnen, maar stopte niet met het werken aan nieuwe muziek. "Ik wilde zo snel mogelijk verdergaan, omdat ik denk dat het funest is voor je eigen mentale gezondheid om alleen maar binnen te blijven en te piekeren over wat er is gebeurd."

'Nu wil ik doorpakken'

Ik wil verdergaan met mijn leven en sta aan het begin van mijn carrière dus ik wil nu doorpakken. Tegelijkertijd kan ik vanwege corona sowieso al niet zoveel doen en zit ik veel thuis. Ik kan maar beter proberen zo hard mogelijk door te werken: dan zit ik vier in plaats van zeven dagen thuis."

Dany zegt veel te hebben gehad aan zijn contact met zangeres Anouk, die zijn coach was tijdens The voice of Holland. "Ik app en bel nog wel met regelmaat met haar. Zij was eigenlijk de eerste die ik belde na wat er met Azad was gebeurd, omdat ik haar om advies wilde vragen. Ze is echt een steun voor me en heeft me goed geholpen."

'Als ik het thuis zing, zit ik hard te janken'

Hoewel Dany ook veel zelf aan het schrijven is geslagen, werd Fragile opgestuurd door artiest en liedjesschrijver Nick Klyne. De zanger was na het horen van de demo meteen verkocht. "Ik hoorde meteen de noodzaak in het nummer en zat er vanaf het eerste moment in. Ik voelde gelijk dat ik dit moest zingen. Als een demo je zo kan raken, weet je dat het goed moet zijn."

Het nummer was al in beeld als potentiële single voordat Azad overleed. "Ik beleef het nu nog veel meer door de extra lading. Als ik het tijdens het oefenen thuis zing zit ik wel hard te janken, maar als ik optreed, schiet ik niet heel snel vol."

Dany merkt dat de heftige gebeurtenissen in zijn persoonlijke leven zijn creativiteit wel ten goede komen. "Ik dacht altijd dat dit een fabeltje was, maar hoe meer je meemaakt, hoe meer inspiratie je daar uit kan halen. Dat merk ik zeker bij het zelf schrijven, wat ik nu elke dag doe. Ik kan er heel veel in kwijt en dat voelt nu ook wel als een noodzaak."

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).