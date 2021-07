Oprichter en voormalige drummer van Slipknot Joey Jordison is plotseling overleden. Hij overleed afgelopen maandag in zijn slaap op 46-jarige leeftijd, zo heeft zijn familie aan Amerikaanse media laten weten.

"Joeys dood laat ons achter met een gebroken hart en een gevoel van onbeschrijfelijk verdriet", staat in een verklaring. "Degenen die Joey kenden, herinneren zich zijn gevatte humor, zijn warme persoonlijkheid, zijn gigantische hart en zijn liefde voor alles wat met familie en muziek te maken heeft."

Jordison vormde Slipknot samen met Shawn Crahan en Paul Gray in 1995. In december 2013 verliet hij de Amerikaanse heavymetalband. De drummer liet later blijken dat hij min of meer uit de groep was gezet.

Jordison wordt in besloten kring begraven. De familie vraagt de media en het publiek om terughoudendheid.