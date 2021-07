Festivalorganisatie ID&T en ruim veertig aangesloten organisatoren van evenementen willen met een kort geding afdwingen dat ze voor 1 augustus duidelijkheid krijgen over evenementen zonder overnachting.

Maandag werd bekend dat de organisatoren van deze evenementen tot 13 augustus moeten wachten om te horen of en onder welke omstandigheden ze kunnen doorgaan. Alle meerdaagse festivals met overnachtingen tot in ieder geval 1 september zijn afgelast.

Anderhalve week geleden zei ID&T het kort geding aan te houden, omdat de evenementensector nog met het kabinet zou gaan praten. In dat gesprek kwamen ID&T en de branche met de overheid overeen dat het logistiek niet mogelijk was om festivals met overnachtingen veilig te laten doorgaan.

Maar voor de evenementen zonder overnachting zien de festivalorganisatoren geen andere optie dan het kort geding door te zetten. Ze hopen een eerder besluit af te dwingen, omdat de risico's voor de ondernemers en de betrokkenen volgens hen te groot zijn geworden.

Rosanne Janmaat, chief ope­ra­ting officer van ID&T, noemt het kort geding een laatste noodgreep. "Er moet duidelijkheid komen voor de rest van de evenementen deze zomer, anders zijn we bang dat onze industrie afbrokkelt."

De branche voelt zich volgens Janmaat niet gehoord. "Na het gesprek van vorige week was ik oprecht verbaasd toen ik maandag premier Rutte 13 augustus hoorde zeggen tijdens het persmoment." Zo'n termijn is onwerkbaar voor eendaagse festivals, zoals Strafwerk of Dance Valley die op 14 plaatsvinden. "Die moeten nu beginnen met opbouwen. Daarmee kun je niet wachten tot een dag van tevoren."

De rechtbank is gevraagd op de kortst mogelijke termijn een zitting te plannen. De organisatoren die zich bij ID&T Groep aansloten, zijn onder meer die van Paaspop, Apenkooi, Zwarte Cross en Het Amsterdams Verbond.