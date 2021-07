De evenementensector wil uiterlijk volgende week weten of eendaagse festivals en meerdaagse festivals zonder camping na 13 augustus mogen doorgaan. De Alliantie van Evenementenbouwers deed die oproep maandag, nadat bekend was geworden dat meerdaagse festivals met een camping zeker tot 1 september niet toegestaan zijn.

Het kabinet is van plan op 13 augustus te laten weten wat de daarna geldende maatregelen zullen zijn. Daarmee komt de informatie voor de sector te laat. "Je kunt niet op vrijdagavond zeggen dat een evenement op zaterdag kan doorgaan. Dat gaat gewoon niet. Wij zijn geen sector die een open- of geslotenbordje op de deur kan hangen. Er is veel meer tijd nodig voor de voorbereiding", zo vertelt Ahoy-directeur Jolanda Jansen, die namens de Alliantie van Evenementenbouwers spreekt.

Ook voor meerdaagse festivals vanaf september moet er volgens haar snel duidelijkheid komen: "Die moeten dat vanwege de voorbereidingen ook al midden augustus horen. Laat ze niet bungelen."

De alliantie voerde in de afgelopen weken intensief overleg met de overheid en dat blijft de organisatie doen. Toch blijft het besluit om meerdaagse festivals tot 1 september te annuleren dubbel. "Het is natuurlijk erg jammer voor alle bezoekers, medewerkers en artiesten en we zijn een sector die werkt met het credo the show must go on. Maar we zijn ingehaald door de realiteit."

Ook was het volgens Jansen niet meer haalbaar om op zo'n korte termijn een "veilig en kwalitatief" meerdaags evenement neer te zetten waarbij bezoekers ook meermaals zouden moeten worden getest.

De organisatie van het eendaagse festival Dutch Valley en Dance Valley vertelt desgevraagd aan NU.nl ervan uit te gaan dat deze festivals doorgaan. "We bereiden ons gewoon voor zoals we ieder jaar doen", aldus de organisatie.

"Onze organisatie geeft al meer dan 25 jaar feesten. We zijn door onze kennis, kunde en ervaring in staat te anticiperen op alle aanvullende eisen die de overheid eventueel aan onze evenementen stelt."