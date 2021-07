James Brown overleed op 25 december 2006, maar al die tijd daarna kon zijn familie niet tot een akkoord komen over zijn nalatenschap. Nu, bijna vijftien jaar later, is dat eindelijk gelukt. De advocaat die namens de nalatenschap van de zanger aan de onderhandelingen deelnam, heeft dat bevestigd aan persbureau Associated Press.

Details over het akkoord zijn niet bekendgemaakt. Duidelijk is wel dat het akkoord op 9 juli is bereikt, na jaren van ruzies en strijd.

James Brown, ook wel 'The Godfather of Soul' genoemd, overleed in 2006 op 73-jarige leeftijd aan hartfalen. De zanger was al langere tijd ziek. Na zijn overlijden zijn er tientallen rechtszaken geweest over zijn nalatenschap, dat ten minste bestaat uit zijn woningen en de rechten op nummers als I Feel Good en A Man's World.

Onder anderen een ex, Tomi Rae Hynie, zei recht te hebben op de nalatenschap. De vrouw beweerde met de zanger getrouwd te zijn geweest en stond na zijn overlijden voor het oog van tientallen fotografen te huilen en te smeken bij de hekken van zijn woning. Het huwelijk bleek in ieder geval geen wettelijke grond te hebben en daarom werd Hynie uiteindelijk uitgesloten als rechthebbende.

Een concreet bedrag is nooit bekendgemaakt, maar schattingen van de waarde van Browns nalatenschap lopen uiteen van 5 miljoen dollar tot 100 miljoen dollar (tussen de 4,2 miljoen euro en 84,9 miljoen euro). Brown maakte voor zijn overlijden kenbaar dat hij het geld graag zou zien gaan naar een speciaal fonds onder zijn eigen naam, waarmee schoolgeld voor kinderen in de Amerikaanse staten South Carolina en Georgia kan worden betaald.