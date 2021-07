De Britse popartiest Griff begint steeds meer voet aan de grond te krijgen met haar zelfgeproduceerde popliedjes als Black Hole. De twintigjarige zangeres ziet het zelf produceren als een voordeel in een muziekindustrie waarin vrouwen volgens haar nog steeds harder moeten werken dan mannen om zichzelf te bewijzen als muzikant.

"Oh, 100 procent", antwoordt Griff resoluut, die eerder dit jaar bij de BRIT Awards werd benoemd tot Rising Star, op de vraag of de productie haar als vrouwelijke artiest meer onafhankelijkheid geeft.

"De realiteit is dat je als vrouw een miljoen keer zo hard moet werken om jezelf te bewijzen als artiest en te laten zien dat je geen product bent van een platenmaatschappij. Ik heb soms het gevoel dat ik wel zelf moet produceren om mensen te laten zien: Oké, het is popmuziek, maar ze is wel echt een muzikant en heeft iets te zeggen", aldus de zangeres, die in het echt Sarah Griffiths heet.

Die onafhankelijkheid kwam ook wel goed uit tijdens de lockdowns vanwege de coronapandemie. "Ik kon gewoon blijven schrijven en aan mijn muziek sleutelen. Het geeft me meer controle. Ik weet precies wat ik wil en kan dat zelf doen."

Het is voor Griff, dochter van een Jamaicaanse vader en Chinese moeder, dan ook niet makkelijk dit deels uit handen te geven als ze wel met andere artiesten werkt. "Zeker in het begin vond ik dat ingewikkeld, maar nog steeds weleens. Ik wil ervoor waken dat mijn muziek uniek en eerlijk blijft, ook als ik met anderen werk. Maar ik realiseer me tegelijk dat het nodig is. Je moet samenwerken om nieuwe creatieve ideeën en een frisse kijk op dingen te krijgen."

Griff legt uit dat ze eigenlijk per toeval in het produceren is gerold. Haar vader kocht software voor haar broer, die ze toen gebruikte om zang op te nemen en drumloops te maken. "Het was vooral een hobby van een twaalfjarig schoolgaand meisje. Ik had helemaal niet door dat ik mezelf leerde produceren, totdat ik complimenten kreeg van mensen uit de muziekindustrie. Ik dacht: deze nummers zijn nog helemaal niet geproduceerd. Dat moeten echte producers nog doen. Zij verzekerden me dat ze goed waren zoals ik ze had gemaakt."

Onmogelijke titel om aan te voldoen

De ogen zijn op Griff gericht na haar winst bij de uitreiking van de BRIT Awards en haar nominatie in BBC's Sound of 2021-verkiezing. Ze bracht haar eerste mixtape One Foot In Front Of The Other uit en Black Hole is haar grootste hit tot nu toe. Ze mag grote artiesten als Taylor Swift tot haar fans rekenen. Maar dat brengt ook druk met zich mee.

“Ik ben nog nooit op een festival geweest, laat staan dat ik er zelf speel. Ik heb nog geen ervaring met het overdag onder controle krijgen van een dronken publiek.” Griff, zangeres

"Zeker na de BRIT Awards vond ik het eng om weer wat uit te brengen. Het is haast een onmogelijke titel om aan te voldoen, dus daar kwamen wel wat druk en stress bij kijken. Met dit werk kun je dagen hebben dat je aan jezelf twijfelt en je niet weet of de nummers die je hebt gemaakt wel echt goed zijn. Als iemand als Taylor Swift dan iets moois over je muziek zegt, werkt dat geruststellend."

Carrière staat nog in de kinderschoenen

Griff brak ze door in coronatijd en daardoor heeft ze het volledige artiestenleven nog niet kunnen ervaren. "Ik sta daar zelf niet te veel bij stil, omdat ik natuurlijk niet kan vergelijken met hoe het anders was geweest. Als kind heb ik me zo vaak ingebeeld hoe mijn carrière eruit zou gaan zien en hoe het is om door te breken, maar dit had ik me nooit kunnen voorstellen. Het is eigenlijk allemaal in mijn slaapkamer gebeurd. Ik denk dat de truc vooral was om niet te stoppen met schrijven en nummers uitbrengen."

Toch vindt ze zelf dat haar carrière nog in de kinderschoenen staat. Zo heeft ze het toeren nog amper meegemaakt. "Ik sta binnenkort op festivals en dat maakt me nerveus. Ik ben nog nooit op een festival geweest, laat staan dat ik er zelf speel. Ik heb nog helemaal geen ervaring met het overdag onder controle krijgen van een dronken publiek", lacht ze.

Eind deze zomer verschijnt er weer een single en dan zal ze hard gaan werken aan een volledig album. "Ook dat is compleet nieuw terrein voor me. Ik ben blij met hoe mijn carrière vooruitgaat, maar ik sta nog wel aan het begin."