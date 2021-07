Meerdaagse festivals met overnachting zoals Lowlands en Down The Rabbit Hole gaan ook dit jaar niet door. Het demissionaire kabinet heeft maandagmiddag bekendgemaakt het ondanks dalende besmettingscijfers nog niet verantwoord te vinden op korte termijn dit soort evenementen te laten plaatsvinden.

De beslissing wordt door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) toegelicht na een coronacrisisoverleg van het demissionaire kabinet. Het verbod op meerdaagse festivals waar bezoekers op een bijbehorende camping slapen, wordt doorgetrokken van half augustus tot 1 september. Over het lot van eendaagse festivals en evenementen zonder overnachting is nog geen besluit genomen.

Rutte en De Jonge kondigden op de recentste persconferentie aan dat evenementen zonder zitplaatsen tot en met 13 augustus niet door konden gaan. Ze wilden de beslissing over de festivals na deze datum op een later moment maken, maar geven de organisatoren van de meerdaagse festivals nu toch eerder duidelijkheid.

Rutte zegt dat deze beslissing eerder is genomen op verzoek van de evenementensector. Organisatoren van eendaagse festivals moeten nog tot 13 augustus wachten om te horen of hun evenementen doorgang kunnen vinden.

Festivals die dit jaar niet doorgaan zijn onder meer Lowlands, Down The Rabbit Hole en Mysteryland, die vorig jaar ook al moesten annuleren. Vorige week werd in België besloten dat het festival Pukkelpop geen doorgang kon vinden. De organisatie besloot zelf de opbouw te staken, wegens het testbeleid dat door hen als 'volstrekt onhaalbaar' werd bestempeld.

55 Rutte: 'Verbod op meerdaagse festivals wordt verlengd tot september'

'Gigantische tegenslag, maar respecteren het besluit'

De organisatie van Lowlands laat via een persbericht weten dat het nieuws een "enorm bittere pil" voor haar is. "De afgelopen maanden gingen de ontwikkelingen rondom corona overduidelijk de goede kant op. Op basis daarvan waren wij vol enthousiasme begonnen met de voorbereidingen voor Lowlands en stonden alle artiesten, leveranciers en vooral ook jullie in de startblokken voor een fantastisch weekend in de polder", schrijft de organisatie.

"Hoewel dit een gigantische tegenslag is, begrijpen en respecteren we dit besluit", aldus de organisatie. In het bericht bedankt de organisatie het kabinet voor het garantiefonds "waardoor het voortbestaan van de sector en daarmee ook Lowlands gewaarborgd is."

Het kabinet besloot het garantiefonds uit te breiden na noodkreten uit de festivalsector over het vorige besluit om festivals tot 13 augustus te annuleren. Zo werd festivals een 100 procent vergoeding van de kosten van onder meer de opbouw bij annulering wegens het coronavirus beloofd.

Concertorganisator MOJO laat weten dat het aankoopbedrag van tickets voor Lowlands en Down The Rabbit Hole automatisch naar de koper worden teruggestort.