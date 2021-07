De Belgische band Oscar and the Wolf komt met een nieuw album. Op 22 oktober komt de groep met The Shimmer, de opvolger van het populaire album Infinity uit 2018.

De band van frontman Max Colombie bracht al twee singles van het album uit: James en Oliver.

Oscar and the Wolf kreeg internationale bekendheid met het debuutalbum Entity, dat uitkwam in april 2014. Daarop staan hits als Princes en Strange Entity. In eigen land, waar de band enorm populair is, bereikte de plaat dubbel platinastatus.