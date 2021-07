Het Belgische festival Pukkelpop, dat op 19 augustus van start zou gaan, gaat definitief niet door. Dat maakt de organisatie vrijdag bekend.

Eerder deze week werd de opbouw van het festival in Hasselt al stilgelegd omdat de organisatie duidelijkheid wilde van de overheid over de werkwijze van het aangekondigde Covid Safe Ticket. Dat is het bewijs waarmee gevaccineerde en negatief geteste bezoekers vanaf 13 augustus toegang krijgen tot grote evenementen.

"Als één ding zeker is bij COVID-19, dan is het wel de onzekerheid", schrijft de organisatie in een verklaring. "En dit helpt niet echt bij de organisatie van een festival zoals Pukkelpop."

In eerste instantie zou een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur voldoende zijn om toegang te krijgen tot het festival. De regels werden echter aangepast: de 72 uur werd teruggebracht naar 48 uur, en een negatieve antigeentest gaf ook geen toegang meer. Hertesten via een antigeentest mocht wel, maar daarbij werd de geldigheidsduur van 48 uur teruggebracht naar 24 uur.

"De aangepaste geldigheidslimiet van respectievelijk een snelle antigeentest en een PCR-test betekent dat we de capaciteit zouden moeten verdrievoudigen. In perspectief: dit is vijfmaal de maximale capaciteit van de grootste testdorpen van dit land."

Het veranderde beleid rond het testen van bezoekers heeft het festival dus uiteindelijk de das omgedaan. "Met alle bijkomende eisen inzake testing voor een meerdaags massa-event met zo'n jong publiek, waarvan velen de kans nog niet hebben gehad om zich te laten vaccineren, is het dagelijks testen van zo veel jongeren met andere woorden volstrekt onhaalbaar", vindt de organisatie.

Volgend jaar moet het festival dan toch echt doorgaan van 18 tot en met 21 augustus. Of het niet doorgaan van Pukkelpop gevolgen heeft voor Lowlands, waar een aantal van dezelfde artiesten op het affiche staan, is niet duidelijk.