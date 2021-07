Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Lil Nas X & Jack Harlow - Industry Baby

Rapper Lil Nas X scoorde eerder dit jaar in grote delen van de wereld een nummer 1-hit met zijn single Montero (Call Me By Your Name). De videoclip bij het nummer zorgde voor ophef, net als de 'satan-sneakers' die hij verkocht.

Hij werd aangeklaagd door kledingmerk Nike en daar gaat de video van zijn nieuwe single Industry Baby verder. Lil Nas X wordt tot een gevangenisstraf veroordeeld en beraamt zijn ontsnapping. Het nummer is een samenwerking met rapper Jack Harlow. Het volledige album Montero (de voornaam van Lil Nas X) moet later dit jaar verschijnen.

Coldplay - Coloratura

Coldplay kondigde eerder deze week aan dat de band in oktober een nieuwe plaat uitbrengt. Het album gaat Music Of The Spheres heten en komt op 15 oktober uit. Daarvan verscheen eerder al de single Higher Power. In september volgt de tweede single, maar ondertussen brengt de band van Chris Martin wel al een ander nummer van de plaat uit. Het heet Coloratura en duurt maar liefst tien minuten.

Camila Cabello - Don't Go Yet

Camila Cabello heeft het in 2020 een jaar rustiger aan gedaan, maar de zangeres is weer helemaal terug. Anderhalf jaar na het uitbrengen van haar tweede soloalbum Romance komt ze met de single Don't Go Yet. Het is het eerste nummer dat ze uitbrengt van haar derde album Familia, dat later dit jaar verschijnt.

De zangeres, bekend van hits als Havana en Senorita, schrijft op Twitter dat het album een ode is aan familie en gekozen familie. "De mensen met wie je aan de eettafel zit, dronken wil worden van wijn en in de huiskamer danst", aldus Cabello.

Nicky Romero, MARF & Wulf - Okay

Singer-songwriter Wulf heeft een aantal belangrijke momenten in zijn carrière beleefd dankzij samenwerkingen met dj's. Hij werd bekender bij een groter publiek door zijn vocalen op Summer On You van Sam Feldt en Lucas & Steve. Eerder dit jaar was hij te zien tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival, waar hij Ten Feet Tall van Afrojack op de Erasmusbrug ten gehore bracht. Nu verzorgt hij de vocalen op Okay, de nieuwe single van Nicky Romero, waar ook MARF aan meewerkte.

Oscar and the Wolf - Oliver

De Belgische popartiest Oscar and the Wolf keerde eerder dit jaar terug met de single James. Inmiddels is bekend geworden dat er in oktober een nieuw album volgt. Op 22 oktober verschijnt The Shimmer en het nummer Oliver is de tweede single ervan. De artiest nam de zonovergoten video op met zijn vrienden langs een zwembad. Hij omschrijft het zelf als een fantasie-droomwereld waarin hij altijd zou willen blijven.

Lorde - Stoned At The Nail Salon

Lorde keerde onlangs na zo'n vier jaar eindelijk terug met nieuwe muziek. De Nieuw-Zeelandse popster, die in 2017 de plaat Melodrama uitbracht, kwam vorige maand met het zomerse Solar Power. Het was de eerste single van een nog te verschijnen album. Het tweede nummer hiervan heet Stoned At The Nail Salon en gaat over de periodes na het toeren waarin de zangeres weinig te doen had. Deze periodes waren eerst wennen voor haar, maar inmiddels kan ze er naar eigen zeggen juist van genieten.

Anne-Marie & Little Mix - Kiss My (Uh Oh)

Na succesvolle samenwerkingen met onder anderen Clean Bandit, David Guetta, Lauv en Niall Horan heeft Anne-Marie voor haar nieuwe single Kiss My (Uh Oh) weer een grote naam gestrikt. De Britse zangeres brengt het nummer uit samen met girlband Little Mix. Het nummer klinkt wellicht bekend in de oren, omdat het een sample bevat van Never Leave You (Uh Oh) van Lumidee uit 2003. Kiss My (Uh Oh) is te vinden op het tweede album van Anne-Marie, Therapy, dat vrijdag is verschenen.

