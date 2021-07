De in 2012 overleden Whitney Houston is vanaf eind oktober als hologram te zien in een concertreeks. De shows krijgen een vaste plek in het hotel Harrah's in Las Vegas, meldt Variety.

In de show zijn haar eigen vocalen te horen, die worden begeleid door een liveband. Die zullen de grootste hits van de Amerikaanse zangeres ten gehore brengen.

Het bedrijf Base Hologram, dat ook de uitgestelde show met het hologram van Amy Winehouse in productie heeft, zit achter de techniek van de concerten. In 2019 werden de hologramconcerten met Houston aangekondigd.

"Ondanks dat Whitney er niet meer is, zal haar stem altijd bij ons blijven", zegt Pat Houston, de schoonzus van de zangeres die ook haar management verzorgde. "Dit concert is een nieuwe kans voor ons om die muziek opnieuw te laten herbeleven."

De eerste show zal op 26 oktober plaatsvinden. Het is niet bekend tot wanneer de shows in Las Vegas te zien zijn.

De zangeres, bekend van hits als How Will I Know en I Will Always Love You, werd op 11 februari 2012 dood gevonden in een badkuip in het Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills. Ze was toen 48 jaar. Mogelijk kreeg ze een hartaanval door medische problemen en het gebruik van drugs.