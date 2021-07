Het is vrijdag precies tien jaar geleden dat Amy Winehouse overleed. Hoewel ze dus al even niet meer onder ons is, wordt haar muziek nog volop gedraaid. En ook andere onderdelen van haar nalatenschap zorgen ervoor dat de zangeres niet vergeten wordt.

Winehouse komt op 23 juli 2011 om het leven door alcoholvergiftiging. Ze wordt door haar bodyguard gevonden in haar appartement in Noord-Londen. De zangeres is pas 27 jaar als zij overlijdt en hoort daarom bij de 'club van 27', een groep van bekende artiesten (onder wie ook Kurt Cobain en Jimi Hendrix) die allemaal op dezelfde leeftijd om het leven zijn gekomen.

Fans over de hele wereld betuigen hun medeleven en reizen af naar haar woning in Camden Square, waar ze bloemen neerleggen en samenkomen om te praten over hun favoriete artiest.

Kort na haar overlijden was de omgeving rond het huis van Winehouse bezaaid met bloemen en andere eerbetonen. Foto: BrunoPress

Liedjes over Amy

Ook bekende collega's maken een (muzikaal) eerbetoon. De Amerikaanse band Green Day neemt het liedje Amy op, dat frontman Billie Joe Armstrong over de zangeres schreef. Ook zangeres Patti Smith brengt met de ballad This is the Girl een eerbetoon aan Winehouse. Het liedje ontstond uit een kort gedichtje dat de zangeres schreef over haar beroemde collega.

Rapper Nas neemt voor haar overlijden met Winehouse Cherry Wine op, waaraan de zangeres ook meeschreef. Het nummer wordt in 2012 uitgebracht en genomineerd voor een Grammy voor beste rapsamenwerking.

Het laatste nummer dat Winehouse opneemt voor haar overlijden, is een samenwerking met crooner Tony Bennett. Hun cover van Body and Soul wint een Grammy voor beste samenwerking van een popduo. Het nummer staat ook op Lioness: Hidden Treasures, het album van Winehouse dat postuum verscheen. Op de plaat zijn niet eerder verschenen liedjes te vinden, waaronder covers en demo's van bekende hits.

Opvanghuis voor verslaafden

De opbrengsten van Body and Soul gaan naar The Amy Winehouse Foundation, die op de geboortedag (14 september) van de zangeres wordt opgericht, een initiatief van haar ouders. Het geld dat de stichting verzamelt gaat naar jongeren die kampen met verslavingsproblemen. Ook zet de stichting Amy's Yard op, een opnamestudio waar artiesten terechtkunnen die zelf niet de middelen hebben om muziek te maken.

In 2016 opende Amy's Place, een opvanghuis waar zestien jonge vrouwen terecht kunnen die herstellende zijn van een verslaving. Het huis wordt gerund door onder meer oud-bewoners.

Op de dertigste geboortedag van Winehouse wordt de Music Walk of Fame in Londen geopend. De eerste ster die daar wordt onthuld, draagt de naam van Winehouse. Precies een jaar later wordt in Camden, de wijk waar Winehouse woonde, een standbeeld van de artiest onthuld. Het bronzen beeld toont Winehouse met haar karakteristieke hoog opgestoken haar, met daarin een rode roos gestoken.

De ouders van Winehouse met het standbeeld dat is gemaakt van hun dochter. De ouders van Winehouse met het standbeeld dat is gemaakt van hun dochter. Foto: BrunoPress

Documentaire van moeder Janis

Het levensverhaal van Winehouse wordt in 2015 in documentairevorm uitgebracht. In Amy (te zien via Videoland) wordt vanuit het perspectief van de zangeres over haar leven verteld. De docu vertelt over de weg naar haar grote succes, maar ook de keerzijde die zich met dit meebracht - Winehouse raakte verwikkeld in giftige relaties en was verslaafd aan drugs en alcohol.

De film, geregisseerd door Asif Kapadia, ging in première op Cannes en won ook een Oscar voor beste documentaire. Haar vader Mitch had kritiek op de film, omdat het een misleidende weergave van de relatie tussen hem en zijn dochter zou laten zien. Hij zou worden neergezet als hebzuchtig en onverschillig.

Inmiddels is er ook een nieuwe documentaire over Winehouse, dit keer gemaakt door haar moeder Janis. "Ik kijk uit naar de kans om meer begrip voor haar komaf te geven en een beter beeld van de echte Amy te schetsen", zegt Janis. Reclaiming Amy is vrijdagavond op BBC Two te zien.

Streep door hologramtour

De familie van Winehouse heeft nog meer plannen om de (muziek van de) artiest onder de aandacht te brengen. Zo zou er gewerkt worden aan een speelfilm over de zangeres, die een jaar geleden werd aangekondigd. Mitch Winehouse zou ook een Broadway-show rond zijn dochter willen maken.

Er was ook sprake van een concerttour, waarbij Winehouse als hologram nummers als Back to Black en Rehab zou vertolken. De tournee werd in 2019 echter voorlopig afgeblazen omdat het technisch nog niet mogelijk was om Winehouse op deze manier te laten zien. De makers waren van plan om drie jaar lang over de hele wereld op tournee te gaan. Het hologram zou geprojecteerd worden op het podium voor een liveband, terwijl er een band met originele opnames van de zangeres meeloopt.

De muziek van Winehouse wordt tien jaar na haar dood nog steeds volop gespeeld. Niet alleen op de radio, maar (buiten coronatijden) ook in de concertzalen. The Amy Winehouse Band, het orkest dat de zangeres vergezelde bij haar concerten, treedt nog steeds op. De Siciliaanse zangeres Alba Plano kruipt in de huid van Winehouse en vertolkt hits als You Know I'm No Good en Valerie. In maart 2022 komt de band naar Nederland om op te treden in zalen als TivoliVredenburg en de Amsterdamse Melkweg.