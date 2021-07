Een afvaardiging van de evenementenbranche heeft in gesprek met de overheid en het Outbreak Management Team (OMT) laten weten uiterlijk 1 augustus duidelijkheid te willen over de regels voor festivals die eventueel na 13 augustus plaatsvinden. Onder andere ID&T en Fieldlab gaan onderzoeken of eventuele aangescherpte regels haalbaar zijn voor organisatoren.

ID&T ging dinsdag in gesprek met de overheid naar aanleiding van de rechtszaak die de concertorganisator dreigde aan te spannen. Het demissionaire kabinet gelastte twee weken geleden alle evenementen die bezoekers geen vaste zitplaats bieden tot half augustus af, na het snel stijgende aantal coronabesmettingen.

Deze ontwikkeling volgde op het opheffen van vrijwel alle coronamaatregelen. Dit deed het demissionaire kabinet ondanks waarschuwingen van experts en het OMT.

Sindsdien is gebleken dat het systeem van Testen voor Toegang niet waterdicht is. Voor eventuele doorgang van festivals en concerten na 13 augustus wordt onderzocht hoe kan worden voorkomen dat mensen zonder geldige QR-code op een festivalterrein kunnen komen.

De QR-code wordt mogelijk alleen nog verschaft aan mensen die zijn getest binnen 24 uur van het einde van het evenement. Twee vaccinaties zouden dan waarschijnlijk geen recht meer geven op toegang.

Mogelijk kortere geldigheid testuitslag

In het gesprek wezen experts van het OMT de evenementenbranche op de onzekerheid die de zeer besmettelijke deltavariant van het coronavirus met zich meebrengt. De kortere geldigheid van een testuitslag, die eerder nog van veertig uur voor aanvang van het evenement mocht zijn, wordt als mogelijke oplossing gezien.

De evenementenbranche kijkt op haar beurt hoe haalbaar deze manier van testen is. Als er vaker moet worden getest, moeten de meerdaagse evenementen daar ook faciliteiten voor inrichten. Het is de vraag of dat op korte termijn te realiseren is, laat ID&T weten.

De deadline voor de resultaten van het onderzoek naar nieuwe regels voor Testen voor Toegang is 1 augustus.

ID&T en branche hopen dat festivals in tweede helft augustus kunnen doorgaan

Het is niet realistisch dat evenementen in de eerste twee weken van augustus nog kunnen doorgaan. ID&T en de evenementenbranche hopen echter met dit plan van aanpak ervoor te kunnen zorgen dat de festivals en concerten na half augustus wel doorgang kunnen vinden.

ID&T en de overheid blijven de komende dagen "in nauw overleg" met elkaar in de hoop dat het nieuwe onderzoek snel helderheid brengt. "Het is voor onze branche cruciaal om perspectief op de toekomst te krijgen, waarin wij op korte termijn op een veilige en verantwoorde manier evenementen kunnen organiseren en dit op de lange termijn ook zonder maatregelen kunnen doen", stelt Rosanne Janmaat van ID&T.

Mochten het onderzoek en de gesprekken niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zullen ID&T en de andere eisers de zaak alsnog doorzetten en via de rechter een "werkbare situatie" proberen af te dwingen.