Coldplay brengt in het najaar zijn negende album uit. De band kondigt dinsdag op Instagram aan dat de plaat Music Of The Spheres heet en op 15 oktober verschijnt.

Het album bevat twaalf nummers, waaronder de recentste single Higher Power. De plaat is geproduceerd door de Zweedse producer Max Martin, die mede verantwoordelijk is voor grote hits van onder anderen Britney Spears, The Weeknd, Pink en Taylor Swift.

De band brengt op vrijdag 23 juli het nummer Coloratura uit. De volgende officiële single volgt in september.

De band van frontman Chris Martin bracht in 2019 het album Everyday Life uit. Coldplay, dat in 2000 zijn debuutalbum op de markt bracht, scoorde door de jaren heen hits met nummers als Clocks, Fix You, Viva La Vida, Paradise en A Sky Full Of Stars.