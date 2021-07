Ed Sheeran geeft op 25 augustus voor zevenhonderd van zijn fans een gratis concert. De zanger doet dat ter ere van de opening van een verbouwde muziekwinkel in Londen, waar hij in zijn jongere jaren veel tijd doorbracht.

De winkel wisselde van pand en er werd ruim 500.000 pond (ruim 575.000 euro) in gestoken. "Ik heb vroeger veel tijd in deze winkel doorgebracht en ik heb hier veel nieuwe muziek ontdekt", vertelt Sheeran volgens BBC. "Ik wil dit mooie moment dus graag met iedereen vieren."

Aanmelden kan via de website van de winkel. Uiteindelijk worden er zevenhonderd mensen gekozen. De enige voorwaarde is dat iedereen achttien jaar of ouder is.

Sheeran bracht onlangs zijn nieuwe single Bad Habits uit. Naar verwachting verschijnt later dit jaar een nieuw album van de zanger.