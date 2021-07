The Book of Mormon keert in 2022 terug in Carré

De Musical The Book of Mormon is vanaf 15 maart weer te zien in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De voorstelling was eerder in het najaar van 2019 al in Carré te zien. De musical, die bedacht is door South Park-makers Trey Parker en Matt Stone, vertelt over twee jonge naïeve missionarissen die naar Oeganda worden gestuurd om zieltjes te winnen voor de mormoonse kerk. In Afrika worden zij echter geconfronteerd met de ellende waarmee de bevolking daar worstelt, zoals vrouwenbesnijdenissen, burgeroorlog, honger en aids.



De cast voor de internationale tournee wordt binnenkort bekendgemaakt. Amsterdam is de enige stad buiten het Verenigd Koninkrijk waar het stuk volgend jaar te zien is.