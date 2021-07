The Killers komen in augustus weer met een nieuw album, genaamd Pressure Machine. De plaat moet op 13 augustus verschijnen, schrijft de band op Instagram.

Hun vorige werk, Imploding The Mirage, werd vorig jaar uitgebracht.

Pressure Machine is geïnspireerd door Nephi (in de Amerikaanse staat Utah), de geboorteplaats van zanger Brandon Flowers. "Ik kwam erachter dat ik nog last had van onverwerkt verdriet", zegt hij in een verklaring aan Pitchfork.

"Veel herinneringen aan vroeger zijn teder, maar een aantal waren emotioneel geladen. Ik begrijp nu meer dan in de begindagen van de band en hopelijk heb ik recht kunnen doen aan de verhalen en de levens uit het kleine dorp waar ik ben opgegroeid."

Volgens Flowers verschijnt er door de pandemie nu alweer een album van The Killers. "Voor het eerst in lange tijd werd ik geconfronteerd met stilte. Uit die stilte is deze plaat langzaam ontstaan. Er staan nummers op die anders in het rumoer van de typische Killers-albums zouden zijn verdwenen."