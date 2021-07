Robby Steinhardt, de medeoprichter van de Amerikaanse rockband Kansas, is afgelopen zaterdag op 71-jarige leeftijd overleden. De zanger en violist overleed aan de gevolgen van een alvleesklierontsteking.

De muzikant werd in mei in het ziekenhuis opgenomen en kreeg toen een septische shock (een te lage bloedcirculatie om de organen van voldoende zuurstof te voorzien). Hij herstelde, maar kreeg toch een nieuwe septische shock waaraan hij is overleden.

In een verklaring laten zijn echtgenote en medebandleden weten dat Steinhardt is overleden. "Robby zal altijd in onze gedachten blijven. We houden van hem en zullen hem eeuwig missen."

Volgens zijn echtgenote Cindy had Steinhardt de opnames van zijn soloalbum afgerond en had hij plannen om in het najaar op tournee te gaan.

Steinhardt, die werd opgeleid tot violist, kwam in 1972 bij de rockgroep White Clover, die zijn naam een jaar later veranderde in Kansas. De leadvocalen werden verzorgd door Steinhardt en Steve Walsh. Ook speelde de zanger viool in de band, waarmee de groep zich onderscheidde van soortgelijke bands.

Kansas scoorde grote hits met nummers als Dust in the Wind en Carry on Wayward Son.