Tony Bennett, die recentelijk liet weten te lijden aan de ziekte van Alzheimer, zal voor de laatste keer het podium betreden. Hij doet dat volgens Variety samen met Lady Gaga, met wie hij binnenkort een nieuw duetalbum uitbrengt.

De shows vinden op 3 en 5 augustus plaats onder de titel One Last Time in de Radio City Music Hall in New York. Op eerstgenoemde datum viert Bennett zijn verjaardag.

"Ik voel me enorm vereerd dat ik Tony's 95e verjaardag met hem kan vieren tijdens deze speciale shows", schrijft de zangeres op Instagram.

Bennett deelde begin 2021 te zijn gediagnosticeerd met Alzheimer. De zanger kreeg de diagnose in 2016.

Hij brak ruim 65 jaar geleden door en is actief als crooner, in de stijl van Frank Sinatra. Laatstgenoemde was een groot bewonderaar van Bennett. De artiest scoorde meerdere hits, waaronder I left my heart in San Francisco, waarvoor hij een van zijn achttien Grammy's kreeg.

Ook op latere leeftijd was hij nog zeer actief en zong hij duetten met beroemde hedendaagse popsterren als Michael Bublé, Amy Winehouse en Lady Gaga. Met de zangeres nam hij in 2014 het duetalbum Cheek to Cheek op, waarop een vervolg voor het najaar van 2021 staat gepland. De nummers voor het nieuwe album zijn tussen 2018 en 2020 opgenomen.