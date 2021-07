The War on Drugs brengt op 29 oktober met I Don't Live Here Anymore het eerste studioalbum in vier jaar tijd uit. De band gaat volgend jaar op tour en bezoekt hierbij ook Amsterdam, maakt concertorganisator Mojo maandag bekend.

De Amerikaanse indierockband maakte in 2017 A Deeper Understanding, waarvoor een Grammy voor beste rockalbum in de wacht werd gesleept.

De band brak in 2014 door met het nummer Lost in the Dream. Daarna volgden hits als Under The Pressure en Red Eyes. In Nederland trad The War on Drugs diverse malen op, onder meer op Best Kept Secret (in 2014) en twee keer in een uitverkochte AFAS Live. Het laatste optreden in Nederland was in 2018 in de Amsterdamse Ziggo Dome.

The War on Drugs staat op 22 april 2022 in de Ziggo Dome en de kaartverkoop voor de shows start op vrijdag 23 juli.