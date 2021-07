Hits als Ticket to the Tropics en No More Boleros weten veel mensen direct aan Gerard Joling te koppelen, maar de zanger ziet dat een jonge generatie hem eigenlijk alleen van televisie kent. In gesprek met De Telegraaf zegt hij blij te zijn dat jonge mensen zijn muziek nu ook leren kennen.

Joling maakte, net als Frans Bauer en Frans Duijts, een nummer met rapper Donnie. Daardoor is er een hele nieuwe generatie die zijn muziek leert kennen. Joling vindt het prachtig.

"Op dit moment zijn we met Dit Is De Tijd al trending op YouTube. Dat is helemaal te gek. Er zit een stukje in het lied waar gezongen wordt: 'To the left, to the right'. Dat is opgepakt door de jongeren, die het nadoen op TikTok. Het lied zelf is al meer dan anderhalf miljoen keer geliket. Ik vind het zo leuk nu ook een jonge generatie te bereiken. Deze doelgroep kent mij alleen van televisie en weet niet dat ik al zesendertig jaar muziek maak."

Volgens de zanger bereikt hij nu een miljoen bezoekers per dag. Dat hij niet de eerste is die een nummer met Donnie opneemt, deert hem niet.

"Kijk naar een Frank Sinatra of Céline Dion, of welke andere grote naam in het buitenland, hoe vaak die geen duet met andere artiesten hebben opgenomen. Vergeet niet dat we in Nederland allemaal in dezelfde vijver vissen. En deze vijver is niet al te groot."

Het idee voor een duet kwam van de platenmaatschappij van Joling. "Er lag al een lied klaar dat precies bij ons past. Het lijkt net of we al jarenlang een duo zijn. Ik had mijn partij al ingezongen toen Donnie aan de beurt was. Hij nam eerst een paar wodka, waardoor ik dacht: als dit maar goed gaat. Maar het ging alleen maar beter, in één keer stond alles erop."