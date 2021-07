Volgens Paul Stanley (69) is het onmogelijk om de originele leden van de Amerikaanse rockband KISS weer bij elkaar te brengen. Dat zegt de zanger van de band in een interview met SiriusXM.

Fans van de rockband vragen al jaren of de vier originele bandleden, naast Stanley bestaand uit Gene Simmons (bas), Ace Frehley (gitaar) en Peter Criss (drums), weer samen gaan spelen nadat laatstgenoemde twee de band in 1982 na onderling geruzie en "creatieve meningsverschillen" hadden verlaten. Stanley moet deze fans teleurstellen.

"Wij zijn degenen die het format waar we nu nog steeds achter staan hebben gecreëerd. Maar waar mensen de mist in gaan, is als ze denken dat dingen tijdloos kunnen blijven en dat de tijd zijn tol niet eist", vertelt hij. "Misschien wil je dat je ouders weer bij elkaar komen, maar dat gaat niet. Wij hadden geweldige momenten en we hebben fantastische dingen gedaan die me voor altijd aan hen verbinden, maar het is geen sprookje. Het eindigt daar niet."

Stanley en Simmons treden sinds een aantal jaar op met gitarist Tommy Thayer en drummer Eric Singer, die de plaatsen van Frehley en Criss hebben ingenomen. "Wij zouden hier niet zijn geweest zonder Ace en Peter, maar met hen zouden we nu ook niet meer bestaan", benadrukt Stanley. "Mensen smachten naar iets waarvan ik denk dat het onmogelijk is."