Zangeres Willow Smith (20) ervaart veel druk om in de voetsporen van haar ouders, acteur Will Smith en actrice Jada Pinkett Smith, te treden. Dit vertelt ze in een interview met Apple Music 1.

In het interview vertelt Smith, bekend van hits als Whip My Hair en Wait a Minute!, over het maakproces van haar nieuwe album lately I feel EVERYTHING. "Ik wil het altijd goed doen voor mijn ouders." Dat komt volgens haar door alle mooie dingen die zij hebben gemaakt. "Dat niveau moet ik hooghouden en overtreffen."

Het nieuwe punkalbum van Smith klinkt heel anders dan haar voorgaande indie-albums als Willow en The 1st. "Ook dat gaf me heel veel twijfels", vertelt de zangeres.

"Niet alleen over dit album, maar ook over mijn muzikale carrière in het algemeen." Die twijfels verdwenen toen ze "naar haar hart begon te luisteren". "Ik moet me af en toe echt even losmaken van alle negatieve emoties en perspectief creëren", aldus Smith.