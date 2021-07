Biz Markie is vrijdag op 57-jarige leeftijd overleden, meldt Rolling Stone. De Amerikaanse rapper, vooral bekend van zijn hit Just a Friend uit 1989, leed aan diabetes type 2 en was daardoor erg ziek geworden.

"Met diepe droefheid kondigen we aan dat vanavond, met zijn vrouw Tara aan zijn zijde, hiphoppionier Biz Markie vredig is overleden", zegt zijn vertegenwoordiger Jenni Izumi vrijdagavond in een verklaring.

Hoewel een doodsoorzaak niet werd onthuld, worstelde de rapper de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen die verband hielden met zijn tien jaar durende strijd met type 2-diabetes. In april 2020 werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Later dat jaar kreeg hij een beroerte nadat hij in een diabetische coma was geraakt.

In 1989 bracht Biz Markie zijn succesvolste album The Biz Never Sleeps uit. Ook was hij bekend vanwege zijn bijdrage aan Let me clear my throat van DJ Kool, een grote hit in 1996.