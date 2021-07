Beste Zangers trekt al jaren een miljoenenpubliek en leverde al grote hits op van onder anderen Davina Michelle, Rolf Sanchez, Emma Heesters en Floor Jansen. NU.nl zet op een rij welke artiesten vanaf 2 september elkaars liedjes zullen coveren.

Karsu

De 31-jarige Karsu Dönmez (foto) is een zangeres en pianiste van Turkse komaf. Ze begon haar carrière met optredens in het restaurant van haar vader en kreeg een groter publiek toen ze geregeld bij De Wereld Draait Door verscheen. Dönmez deed verschillende theatertours, waarbij ze al eens in een uitverkocht Concertgebouw stond. Ze is een graag geziene gast op internationale festivals en heeft inmiddels vier albums op haar naam staan. Haar stijl is beïnvloed door klassieke muziek, soul en Turkse folk.

Anneke van Giersbergen

Anneke van Giersbergen is al jaren een gevestigde naam in zowel de Nederlandse als de internationale rockscene. De zangeres was van 1994 tot 2007 de frontvrouw van de succesvolle metalband The Gathering. Met de band toerde ze de hele wereld over. Van Giersbergen startte vervolgens de band Agua de Annique, maar besloot na enkele jaren solo onder haar eigen naam verder te gaan. Ze bracht verschillende soloalbums uit en vormde geregeld gelegenheidsformaties met andere rock- en folkmuzikanten.

Roel van Velzen

De uit Delft afkomstige zanger en liedjesschrijver Roel van Velzen beleefde in 2006 zijn grote doorbraak onder de artiestennaam VanVelzen als zijn single Baby Get Higher een hit wordt. Ook opvolgers als Burn en When Summer Ends schoten naar de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijsten. Inmiddels heeft hij vijf albums gemaakt en was hij ook veelvuldig op televisie te zien als coach tijdens de eerste seizoenen van The voice of Holland. Eerder dit jaar was hij onderdeel van de succesvolle gelegenheidsformatie The Streamers en tegenwoordig is hij ook te horen in zijn eigen podcast Roels Sofasessies, waarin hij praat over leven na een scheiding.

Joe Buck

Joe Buck, geboren als Sjoerd de Buck, wist met zijn deelname aan De Beste Singer-Songwriter van Nederland indruk te maken op niemand minder dan Ilse DeLange. De zangeres hielp Buck, die na zijn afstuderen aan de Rock Academie van Tilburg bij haar platenlabel tekende, op weg in zijn carrière. In 2019 scoorde hij een hit met het nummer The Way You Take Your Time, dat hij schreef voor een supermarktreclame. In 2020 verscheen zijn debuutalbum White Roses. Buck stond ook al eens in het voorprogramma van Duncan Laurence.

Belle Perez

De Belgisch-Spaanse Belle Perez is al sinds het einde van de jaren negentig actief in de muziek. Ze brak in 1999 door toen ze een gooi deed om België te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival met het nummer Hello World. Deze poging strandde echter al in de halve finales. Toch wist ze daarna een carrière op te bouwen met nummers als Me & You (met Jody Bernal), Que Viva La Vida (Chiquitan) en Ave Maria, die ook in Nederland hits werden. In 2006 deed ze nog een poging voor het Songfestival met El Mundo Bailando, maar legde ze het in de nationale voorronde af tegen Kate Ryan. Perez heeft inmiddels elf albums op haar naam staan, waarvan enkele concertregistraties zijn. Ze zingt sinds enkele jaren ook af en toe in het Nederlands.

Alides Hidding

Alides Hidding groeide op in een zeer muzikale familie op een boerderij in Drenthe. De Nederlandse singer-songwriter is de oprichter van disco-funkband The Time Bandits. Met de eerste single Live it Up in 1981 scoorden ze gelijk een hit. De band werd bekend in zowel binnen- als buitenland. Zo scoorden The Time Bandits een nummer 1-hit in Nieuw-Zeeland en toerden ze vier maanden door Australië met Endless Road.

Bökkers

Bökkers, wiens volledige naam Hendrik Jan Bökkers is, werd in 1977 geboren in Deventer. Hij groeide op in Olst op de molen van zijn ouders aan de dijk. Hij is actief geweest in verschillende bands als sologitarist, leadzanger en liedjesschrijver. Zo speelde hij van 2000 tot 2005 in de band Soundsurfer en trad hij daarna op met de Achterhoekse band Jovink en de Voederbietels. Sinds het stoppen van Jovink is Bökkers actief als muzikant (van onder meer De Normaal Coverband) en producer in zijn eigen studio. Wegens succes werd de naam van de band in 2010 Bökkers. Hij omschrijft zijn muziek als rock met blues gezongen in zijn eigen Sallandse dialect.