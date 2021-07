Iggy Azalea gaat de komende jaren even niet meer aan haar muziekcarrière werken. De rapper, die volgende maand haar derde album End Of An Era uitbrengt, laat via Twitter weten dat dit voorlopig haar laatste is, omdat ze zich op andere projecten wil concentreren.

"End Of An Era is zo speciaal voor mij omdat ik, nadat ik het album heb uitgebracht, een paar jaar de tijd ga nemen om me te focussen op andere creatieve projecten en dingen die me inspireren en waar ik gepassioneerd voor ben, naast muziek", vertelt de 31-jarige Australische artiest.

Ze hoopt haar fans in de komende jaren verschillende kanten van zichzelf te kunnen laten zien. Op wat voor projecten ze doelt, is nog onduidelijk. In het verleden nam Azalea wel verschillende keren plaats in de jury van muziekprogramma's als The X Factor. Als artiest is ze vooral bekend van hits als Fancy met Charli XCX en Black Widow met Rita Ora.

Azalea is niet van plan haar microfoon direct na de release van de plaat op te bergen. Ze schrijft namelijk dat ze hoopt haar fans snel op tour te zien.

De rapper kwam onlangs nog in het nieuws omdat ze het opnam voor Britney Spears, met wie ze in 2015 de single Pretty Girls uitbracht. Volgens Azalea spreekt Spears de waarheid over het controlerende karakter van haar vader, die grote invloed op haar leven heeft door het curatorschap waar Spears nu onderuit probeert te komen.