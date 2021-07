Muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

John Mayer - Shot in the Dark

John Mayer brengt vrijdag voor het eerst sinds vier jaar weer eens een nieuw album uit. De plaat Sob Rock is de opvolger van het in 2017 verschenen The Search for Everything. Sob Rock bevat tien liedjes, waaronder singles als New Light, Last Train Home en I Guess I Just Feel Like die in de afgelopen jaren uitkwamen. Er zou in Amsterdam een Sob Rock-bar worden geopend om het uitbrengen van de plaat te vieren, maar hier werd door het oplopende aantal coronabesmettingen toch van afgezien.

Shakira - Don't Wait Up

Shakira is weer voor even teruggekeerd naar Engelstalige muziek. De Colombiaanse superster bracht in 2014 voor het laatst een album in het Engels uit en daarna verscheen enkel nog de soundtracksingle Try Everything. In Zuid-Amerika scoort de 44-jarige zangeres nog de ene hit na de andere. Wellicht zorgt de nieuwe single Don't Wait Up ervoor dat ze ook in andere delen van de wereld weer eens hoog in de hitlijsten terechtkomt.

Kovacs - Tutti Frutti Tequila

Zangeres Kovacs brengt een zomerse single uit, net nu de zon weer gaat schijnen. Het nummer heet Tutti Frutti Tequila en klinkt op het eerste gehoor luchtig en vrolijk, maar niets is minder waar. De songtekst gaat namelijk over het wegdrinken van je emoties. Het is het eerste nieuwe nummer dat de zangeres dit jaar uitbrengt.

Guus Meeuwis - Net Als Dansen

Guus Meeuwis tapt even uit een ander vaatje op zijn nieuwe single Net Als Dansen. Het nummer is mede geschreven en geproduceerd door dj Armin van Buuren. Meeuwis vertelt op Instagram dat Net Als Dansen is geïnspireerd op de Nederlandstalige muziek uit de jaren tachtig. Het is zijn tweede single van dit jaar. Eerder bracht hij al het duet Vrienden met Tino Martin uit.

Tones And I - Just a Mess

Het is alweer twee jaar geleden dat de Australische zangeres Tones And I de wereld veroverde met haar single Dance Monkey. Het nummer dat inmiddels meer dan 2,2 miljard keer is beluisterd op Spotify, gaat de boeken in als nummer 1-hit van een vrouwelijke artiest die de Nederlandse Top 40 de meeste weken aanvoerde. Nu verschijnt eindelijk het langverwachte debuutalbum van de zangeres, dat Welcome to the Madhouse heet. Op het album zijn de singles Fly Away, Cloudy Day en Won't Sleep te vinden.

Normani & Cardi B - Wild Side

Voormalig Fifth Harmony-zangeres Normani timmert al enige tijd aan de weg met haar solocarrière en doet dit vooral met samenwerkingen met grote artiesten. Zo bracht ze al muziek uit met Khalid, Calvin Harris en Sam Smith en nu is rapper Cardi B aan de beurt. Samen brengen ze het nummer Wild Side uit. Verwacht wordt dat het nummer dient als de eerste single van Normani's nog te verschijnen debuutalbum. Cardi B schrijft op Instagram dat ze enorm trots is op haar collega.

