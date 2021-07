Claudia de Breij, Alex Klaassen, Sara Kroos en Rundfunk zijn dit jaar genomineerd voor de Poelifinario, waarbij de belangrijkste cabaretprijzen van het land worden uitgereikt. Dat heeft de VSCD-Cabaretjury donderdag bekendgemaakt.

Kroos en Rundfunk maken kans in de categorie entertainment met hun programma's Verte en Todesangstschrei. De Breij (Oudejaarsconference 2019), Klaassen (Showponies 2) en Patrick Nederkoorn en Jan Beuving (De andere oudejaars) strijden met elkaar in de categorie engagement.

De genomineerde voor de kleinkunstcategorie is gelijk de winnaar, dit jaar is dat Elke Vierveijzer met het programma Lucht geworden. Voor de Neerlands Hoop, de prijs voor de meest veelbelovende theatermaker, zijn Kasper van der Laan, Nina de la Parra en Grof Geschud genomineerd.

De cabaretprijzen werden in 2020 niet uitgereikt vanwege de coronacrisis. De nominaties van dit jaar gelden daardoor voor zowel theaterseizoen 2019/2020 als voor 2020/2021. De awards worden uitgereikt op 25 oktober in Diligentia in Den Haag tijdens cabaretfestival PEPER.