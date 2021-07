Het Zweedse dj-trio Swedish House Mafia heeft voor het eerst in negen jaar weer een single uitgebracht. De track It Gets Better verscheen donderdag.

Het trio, bestaand uit Steve Angello, Sebastian Ingrosso en Axwell, ging in 2013 uit elkaar, maar kwam in 2019 weer samen voor een reünietour. Nieuwe muziek bleef echter uit.

It Gets Better is de eerste single sinds Until Now uitkwam in september 2012. Eerder scoorde het trio wereldwijd grote hits met nummers als One en Don't You Worry Child.