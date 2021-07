De Zuid-Koreaanse boyband BTS bezet na de release van het nieuwe nummer Permission to Dance maar liefst vijf plekken in de top tien van meest gestreamde nummers binnen 24 uur op YouTube, zo schrijft Forbes.

Permission to Dance verscheen op 9 juli en werd in de eerste 24 uur op YouTube 72,3 miljoen keer bekeken. Het nummer staat daarmee op plek zes in de lijst van indrukwekkendste debuten.

Op de eerste plek staat Butter van BTS, dat na 24 uur 108,2 miljoen keer was bekeken. Daarna volgt Dynamite, ook van BTS, met 101,1 miljoen kijkers in 24 uur. De boyband neemt verder de vijfde en zevende plek op de lijst in.

De overige posities worden ingevuld door de Zuid-Koreaanse meidengroep Blackpink (met vier nummers) en Taylor Swift.