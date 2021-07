Een vaccinatiebewijs is misschien niet voldoende om je veilig op een festival te begeven, zegt Andreas Voss, hoogleraar Infectiepreventie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoofdonderzoeker van de Fieldlab-evenementen. Hij hoopt dat er na het grote aantal coronabesmettingen op festivals gepraat gaat worden over het standaard testen van alle bezoekers.

De kans om alsnog geïnfecteerd te raken en het virus door te geven is groter bij iemand die gevaccineerd is dan bij iemand die negatief getest is", aldus Voss (foto), die wel benadrukt dat het van groot belang is dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. "Het is veiliger om standaard iedereen te testen, zoals bij de Fieldlab-evenementen."

Op de festivals Verknipt in Utrecht en Ploegendienst in Breda liepen vele honderden bezoekers het coronavirus op. Bij het evenement in Utrecht zijn minstens negenhonderd bezoekers besmet geraakt en bij Ploegendienst staat de teller inmiddels op 423.

Ook op evenementen in Amsterdam en Venlo zijn mensen besmet geraakt. 118 bezoekers van het Chin Chin Festival in Amsterdam zijn later positief getest en 93 bezoekers van Stereo Sunday in Venlo bleken later het coronavirus bij zich te dragen.

'Daar komt amper lucht binnen'

Voss is echter niet verbaasd over het grote aantal besmettingen. "Het leven is weer op gang en daardoor hebben mensen meer contacten", legt Voss uit, die ook zegt het niet verstandig te vinden dat mensen 48 uur voor een evenement al een coronatest kunnen doen.

Bij de Fieldlab-evenementen kon dat maximaal 24 uur van tevoren, wat de organisatie vervolgens ook adviseerde aan het kabinet.

Ook vindt Voss dat buiten niet "een nieuw binnen" gecreëerd moet worden. "Ik zie op terrasjes en bij de horeca veel dichte tenten om te schuilen voor slecht weer. Daarbij is niet alleen de bovenkant afgeschermd, maar ook de binnenkant. Daar komt amper lucht binnen", vertelt Voss. "Dat is dus niet wat we met buitenevenementen bedoelen en kan mogelijk voor meer besmettingen zorgen."