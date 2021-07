ID&T is blij dat de overheid festivalorganisatoren voor de volle 100 procent tegemoetkomt als hun evenement niet doorgaat vanwege het coronavirus, maar vindt de steun tegelijkertijd een doekje voor het bloeden. Dat laat COO van ID&T Rosanne Janmaat desgevraagd aan NU.nl weten.

"We zijn blij dat de overheid inziet dat een internationaal toonaangevende branche zonder 100 procent steun ten dode is opgeschreven. Dit voelt echter als een doekje voor het bloeden, het aan- en uitzetten van de branche is funest voor onze gehele keten."

Het bedrijf wijst daarmee naar bijvoorbeeld leveranciers, artiesten en beheerders van locaties waarop de verschillende evenementen georganiseerd worden.

Maar ID&T maakt zich ook zorgen om de jongeren, die door het schrappen van een groot deel van het festivalseizoen teleurgesteld zijn geraakt. Het bedrijf hoopt dan ook dat er na de door de overheid aangekondigde datum van 13 augustus toch festivals kunnen plaatsvinden.

"We hopen dat de overheid inziet dat de huidige situatie voor jonge mensen niet meer houdbaar is en we roepen ertoe op deze belangrijke groep binnen de samenleving ruimte te geven om zichzelf te kunnen ontwikkelen, zoals dat ook met de generaties daarvoor is gebeurd. Wat ons betreft kan dat door professionele evenementen die binnen de gestelde kaders van Fieldlab veilig worden georganiseerd."

Voorbereidingen Lowlands en Down The Rabbit Hole gaan door

MOJO laat aan NU.nl weten dat de volledige tegemoetkoming "echt heel goed nieuws" is.

"Door de uitbreiding van het garantiefonds kunnen we zonder extra financiële risico's verdergaan met de voorbereidingen van Lowlands en Down The Rabbit Hole. Dat is erg belangrijk omdat zo vlak voor beide festivals veel kosten worden gemaakt."

MOJO pleit er net als ID&T voor dat de overheid vertrouwt op de uitkomsten van de Fieldlab-evenementen en wil eerder uitsluitsel over het definitieve doorgaan van de festivals.

"Ondanks dit goede nieuws is het voor ons wel noodzakelijk dat de overheid eerder dan 13 augustus duidelijkheid geeft of de festivals kunnen doorgaan, zodat we bezoekers, leveranciers en artiesten ook van informatie kunnen voorzien."

"Omdat er een complete tijdelijke stad moet worden neergezet, is de opbouw van de festivals al begonnen. De Fieldlab-evenementen hebben aangetoond dat met goede voorzorgsmaatregelen op een veilige en verantwoorde wijze grootschalige evenementen georganiseerd kunnen worden."

Ook Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg vindt de extra steunmaatregelen van het kabinet voor de evenementensector zijn "een stap in de goede richting". Hoewel de gemaakte kosten nu grotendeels zijn afgedekt, is het pakket volgens hem nog niet voldoende: "De praktijk is dat je zelf toch nog met enorme kosten blijft zitten, zoals bij iedere 'verzekering.'"