De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) wil meer duidelijkheid over de coronabesmettingen bij het Verknipt Festival in Utrecht. Ze wijzen erop dat moeilijk is vast te stellen of de festivalgangers allemaal in Utrecht besmet zijn geraakt. "Bovendien vonden er op diverse plaatsen afterparty's plaats", zegt de VVEM.

Daarnaast zou er te veel tijd hebben gezeten tussen het Testen voor Toegang en de toegang tot het festival, namelijk 40 uur. Fieldlab Evenementen adviseerde om dit op 24 uur te houden.

Zeker negenhonderd bezoekers van het dancefeest zijn besmet geraakt met het coronavirus. De VVEM roept de politiek op "niet te snel conclusies te trekken, niet te sturen op incidenten en vooral nader onderzoek te laten doen".

Daarnaast heeft de vereniging vragen over het grote aantal besmettingen. "Deze hoge besmettingscijfers staan haaks op de uitkomsten van de Fieldlab Evenementen, waar op 129.300 bezoekers 104 mogelijke besmettingen waren", aldus de VVEM, verwijzend naar de testevenementen van de overheid.

Organisatie verbaasd over besmettingen

Het evenement, dat op 3 en 4 juli plaatsvond, trok ongeveer twintigduizend bezoekers. In een verklaring meldt de festivalorganisatie dat zij niet weet hoe het aantal besmettingen zo hoog kon oplopen. Er was van alles gedaan om het evenement veilig te laten plaatsvinden.

Zo werd volgens de organisatie streng gecontroleerd op QR-codes en identiteitsbewijzen. Ook maakte het festival gebruik van tijdslots om drukte bij de entree te voorkomen en was er een speciale communicatieapp voor bezoekers. In pendelbussen waren mondkapjes verplicht.