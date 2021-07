Na ruim vier jaar brengt John Mayer vrijdag zijn nieuwe album Sob Rock uit, zo'n twintig jaar na zijn doorbraak. Bij het grote publiek is de gitarist en zanger vooral bekend vanwege bescheiden hits als Daughters en zijn lijst aan beroemde exen. Maar Mayer heeft veel meer in zijn mars, vertellen superfans Domien Verschuuren en Benny Sings in gesprek met NU.nl.

Qmusic-dj Verschuuren hoorde Mayer in 2004 voor het eerst op de radio. "Dat was Clarity, een lekker lenteliedje. Ik ben daarom langzaam in zijn muziek gedoken. Aan de ene kant vond ik het slicke popmuziek, aan de andere kant ontdekte ik ook extra laagjes met spitsvondigheden."

Wat de muziek van Mayer volgens Verschuuren zo goed maakt, is de "combinatie van heel slimme muzikale hooks, met teksten die je twee keer moet luisteren om ze te doorgronden".

"Mijn favoriete nummer van hem, Slow Dancing in a Burning Room, bevat naar mijn mening een van de beste metaforen die ooit in de popmuziek zijn gemaakt. Iedereen die in een relatiecrisis heeft gezeten kan zich daar wel in herkennen. Je bent met elkaar aan het dansen terwijl de kamer in de fik staat en je houdt elkaar vast, maar je moet hieruit, want het kan niet anders dan dat het verkeerd afloopt."

"Veel medesongwriters vinden John een van de groten van de wereld", zegt zanger Benny Sings (echte naam Tim van Berkestijn). "Het grappige is dat hij ook genreoverschrijdend is. Ik kom zelf uit de indie-soulhoek, maar ook daar wordt over zijn muziek gezegd: wat is dat goed. Zelfs als zijn muziek niet jouw smaak is, hoor je zijn skills in songwriting."

Mayers carrière (en leven) in het kort 2002: Eerste single No Such Thing verschijnt

2006: Mayer brengt Continuum uit, zijn meest gelauwerde album met daarop nummers als Gravity en Dreaming with a Broken Heart. Hij ontvangt een Grammy in de categorie best pop vocal album

2008: De zanger is veelvuldig in het nieuws wegens zijn relatie met actrice Jennifer Aniston. De paparazzi-aandacht was ook groot toen hij in 2012 een relatie kreeg met zangeres Katy Perry

2017: The Search for Everything verschijnt, zijn laatste album voor de release van Sob Rock

'Af en toe vraag ik hem om advies'

In de tijd dat Van Berkestijn Mayer ontdekte, stonden zijn eerste hits in de Top 40. "Het was een beetje not done om hem leuk te vinden, maar ik hoorde toen al dat zijn nummers goed in elkaar zaten. Toen ik als muzikant aan de slag ging en ook zijn muziek beter leerde kennen, merkte ik wel dat Mayer echt een naam was om rekening mee te houden."

Maar dat gebeurde andersom ook: in 2019 liet Mayer blijken ook Sings' muziek te waarderen. "Hij postte een Story met een van mijn nummers en de tekst: 'Dit vind ik vet.' Toen ben ik meteen in zijn DM gesprongen en sindsdien hebben we goed contact. Als medemuzikant complimenteer ik hem met nieuwe tracks of vraag ik hem om advies, en daar reageert hij leuk op."

De Nederlandse artiest heeft zich ook door Mayer laten inspireren. "John is de koning van weinig zeggen en veel betekenis overbrengen. Hij schrijft geen lange, ingewikkelde zinnen en neemt er lange pauzes tussen. Het is moeilijk om dat geloofwaardig te doen, maar hij kan dat. In Gravity zingt hij het woord 'gravity' en wacht dan even, dat is zo'n goede vondst. In mijn nummer Nobody's Fault heb ik ook geprobeerd om zulke pauzes te rekken. Naar zoiets ben ik zelf ook altijd op zoek: een woord dat simpel lijkt, maar verschillende dingen kan betekenen."

Benny Sings (links) en Domien Verschuuren (rechts). Benny Sings (links) en Domien Verschuuren (rechts). Foto: Nadine Maraamba / BrunoPress

'Heeft zijn playboy-imago wel van zich afgeschud'

Verschuuren heeft de artiest vaak live mogen aanschouwen, waarbij hij vooral genoot van Mayers gitaarwerk. "Hij is echt een ongekende gitarist. Hij kan een liedje van 3,5 minuut uitrekken tot 12 minuten en dan wil je nog steeds meer horen. Bovendien heeft hij vaak de allerbeste muzikanten om zich heen. Dat maakt zijn shows ook echt 'onmiskenbaar John Mayer'; de bandleden dragen hem. Ik vind dat je hem live gezien moet hebben als je niet overtuigd bent van zijn liedjes."

Want Mayer is een artiest die niet door iedereen geliefd wordt, stelt ook Verschuuren. "Ik snap de kritiek wel, hoor. Hij heeft domme dingen geroepen, wereldsterren gedatet. Mensen lezen over hem in de bladen, kennen misschien alleen Daughters en daarom wordt hij makkelijk weggezet als een slicke mooiboy met een gitaar. Maar hij is zoveel meer dan dat. Hij heeft een zware periode gehad en albums gemaakt die om die reden niet zijn beste werk waren."

Maar zeker de laatste paar jaar heeft hij zijn playboy-imago wel van zich kunnen afschudden, vindt de radiopresentator. "Ik moet ook zeggen dat zijn singles echt niet zijn beste liedjes zijn. Hij heeft zoveel mooie muziek gemaakt die nooit op de radio te horen is."