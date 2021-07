Shakira gaat weer Engelstalige solomuziek uitbrengen. De Colombiaanse zangeres kondigt woensdag op Instagram aan dat haar nieuwe single Don't Wait Up komende vrijdag verschijnt.

Shakira deelt de cover van de single en een deel van de songtekst op het sociale medium. Ze bracht voor het laatst een Engelstalig album uit in 2014. In 2016 volgde nog de soundtracksingle Try Everything, die voor een Grammy werd genomineerd.

De 44-jarige Shakira brak in de jaren negentig al op jonge leeftijd door in Zuid-Amerika. Ook in niet-Spaanstalige landen kreeg ze vanaf 2001 voet aan de grond met de hitsingle Whenever, Wherever en het bijbehorende album Laundry Service. De zangeres scoorde in Nederland grote hits met onder andere Hips Don't Lie, Underneath Your Clothes en Waka Waka (This Time For Africa).

Shakira wisselde gedurende haar carrière regelmatig tussen Spaanstalige en Engelstalige muziek, maar richtte zich de laatste jaren vooral op de Zuid-Amerikaanse markt. Ze leverde onlangs nog wel een vocale bijdrage aan de single Girl Like Me van The Black Eyes Peas.