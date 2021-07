Volgens de GGD hebben 424 mensen laten weten dat ze positief op het coronavirus zijn getest nadat ze afgelopen weekend op het festival Ploegendienst in Breda waren geweest. De GGD benadrukt echter dat het niet duidelijk is waar zij de besmetting hebben opgelopen, schrijft de Gelderlander.

"Al weten we ook dat er mensen zijn geweest die na Ploegendienst naar de kroeg zijn geweest of van tevoren een feestje thuis hebben gehad, zodat je niet helemaal precies kunt weten waar ze het hebben opgelopen", aldus een woordvoerder van GGD West-Brabant.

Van de 424 besmette festivalgangers komt ongeveer 70 procent uit de regio. De overige 30 procent is afkomstig uit een andere regio.

Daarnaast zegt de woordvoerder dat het aantal besmettingen onder mensen jonger dan dertig jaar sowieso sterk is toegenomen, ook in de regio West-Brabant. "We zien ook veel clusters door andere ontmoetingen. Festivals worden nu uitgelicht, maar ook op andere plaatsen was een heel sterke toename."

Het festival vond afgelopen zaterdag en zondag plaats en trok in totaal twintigduizend bezoekers. Ook de organisator onderstreept dat het nog niet volledig duidelijk is waar de bezoekers besmet zijn geraakt. "Het land is letterlijk een week voor het festival opengegooid. Door de versoepelingen zijn de besmettingen opgelopen. In de stad loopt alles en iedereen door elkaar heen."

Ook zag hij dat veel bezoekers dicht tegen elkaar aan stonden tijdens een regenbui. "Iedereen zat of stond anderhalf uur lang in een poncho dicht op elkaar te schuilen. Staan er een paar met het virus tussen, dan gaat het natuurlijk hard."

'Niemand op goed vertrouwen binnengelaten'

Hij weerspreekt echter beweringen waaruit zou blijken dat het zonder coronatoegangsbewijs eenvoudig was om toegang tot het festival te krijgen. "Wij hebben bij de ingang niemand op alleen maar goed vertrouwen binnengelaten."

Toch geeft de organisator toe dat het toegangssysteem niet waterdicht was. "Daar kom je dus in de praktijk achter. Mensen moesten zich maximaal veertig uur van tevoren testen. Dat is een lange periode waarin mensen besmet kunnen zijn geraakt, maar vervolgens bij ons gewoon met hun bewijs naar binnen konden."

Ploegendienst is het tweede festival van afgelopen weekend waarvan een groot aantal bezoekers na afloop positief testte. Eerder bleek ook een groot aantal bezoekers van het festival Verknipt het virus te hebben opgelopen.