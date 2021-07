Festivalorganisator ID&T meldde vrijdag een kort geding tegen de overheid aan te spannen, nadat nieuwe maatregelen tegen het coronavirus werden aangekondigd. De evenementenorganisatie laat drie dagen later weten door ruim dertig partijen gesteund te worden.

Onder andere organisaties als Paaspop, Apenkooi, Par-T en F1 Dutch Grand Prix Zandvoort sluiten zich aan als mede-eiser.

De verenigde organisatoren vragen volgens een persbericht toestemming aan de voorzieningenrechter om publieksevenementen die voldoen aan de Fieldlab-voorwaarden toe te staan.

"Deze voorwaarden voor het organiseren van een veilig evenement, zonder 1,5 meter afstand, zijn opgesteld aan de hand van gedegen onderzoek en de uitvoerige experimenten die Fieldlab Evenementen eerder dit jaar heeft uitgevoerd, en zijn tevens onderschreven door het kabinet."

Het kort geding is een reactie op de beslissing van het demissionaire kabinet om meerdaagse festivals tot en met 13 augustus te verbieden. Eendaagse evenementen moeten iedere bezoeker een zitplaats bieden en de 1,5 meter afstand waarborgen. Hierdoor kunnen vrijwel alle grote festivals de komende weken niet doorgaan.

"We zijn de afgelopen dagen overweldigd door steunbetuigingen van onze bezoekers, artiesten en partners. Dat zoveel partijen uit de markt zich bij ons aansluiten, geeft goed weer wat de impact is op de hele publieksevenementen branche", zegt Ritty van Straalen, CEO van ID&T, in het persbericht.

"Ook als grootschalig sportevenement hebben wij te maken met een lange aanlooptijd en grote financiële risico's", zegt Imre van Leeuwen, algemeen directeur van F1 Dutch Grand Prix Zandvoort. "Het is daarnaast voor ons internationaal niet uit te leggen dat we minder dan drie weken voor aanvang van het evenement pas duidelijkheid hebben over de voorwaarden waaronder we het evenement kunnen organiseren."

De rechtbank in Den Haag buigt zich vrijdagochtend om 10.00 uur over het kort geding.