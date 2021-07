De evenementenbranche eist eerder duidelijkheid over het verdere verloop van de festivalzomer en wil 100 procent vergoeding voor de geleden financiële schade door de zaterdag ingevoerde coronamaatregelen. De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) willen actief om tafel met bewindslieden om duidelijkheid te krijgen.

Tijdens de persconferentie van vrijdagavond werd aangekondigd dat meerdaagse festivals voor 14 augustus niet doorgaan en eendaagse evenementen elke bezoeker een vaste zitplaats met 1,5 meter afstand moeten bieden. De verenigingen zijn van mening dat de evenementenbranche hiermee onevenredig hard wordt getroffen. Ze spreken van "volstrekte willekeur" en een "argumentloos overheidsbeleid".

De verenigingen eisen dan ook dat evenementen die binnen het eerder opgestelde garantiefonds vallen, nu hun volledig geleden schade krijgen vergoed in plaats van de 80 procent waar eerder sprake van was. "In de nu gecreëerde omstandigheden kunnen organisatoren dat verschil van 20 procent niet opbrengen, temeer niet nu het evenement anders dan eerder toegezegd (een termijn van zes weken) op te korte termijn is afgezegd", beargumenteren VVEM en VNPF in een persbericht.

Ook festivals en evenementen die niet binnen het garantiefonds vielen, maar nu op "onredelijk korte termijn" worden afgelast, moeten de volledig gemaakte kosten terugkrijgen van de overheid, vinden de verenigingen.

Dekking voor festivals na 13 augustus

Festivals die na 13 augustus plaatsvinden, moeten zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen en beroep kunnen doen op het garantiefonds of een vergelijkbare regeling als ze genoodzaakt zijn te annuleren. Als festivals doorgaan met de opbouw en voorbereiding, moeten ze garantie kunnen krijgen dat het festival ook daadwerkelijk doorgaat, vinden VVEM en VNPF. "Met het oog daarop is een vergoeding van (een deel van) de gages van niet EU-artiesten artiesten als onderdeel van TRSEC onontbeerlijk", stellen ze.

"Het voelt als een doodsteek voor onze branche. Dit terwijl we als branche als eerste dicht moesten, veruit als laatste weer open mogen en in tegenstelling tot andere branches al twee seizoenen geen enkele omzet hebben kunnen draaien", schrijven de verenigingen. Ze wijzen erop dat de evenementenbranche zich met de Fieldlab-testevenementen juist heeft ingezet om veilig het werk te kunnen doen in tijden van corona.

"Dat de resultaten van de door onze branche gerealiseerde onderzoeken aan de kant geschoven zijn door exact dezelfde bewindslieden die ze luttele weken geleden nog prezen, is niet te verkroppen." De verenigingen schrijven dat de overheid op onduidelijke gronden nu beslissingen neemt op basis van het aantal besmettingen in plaats van de ziekenhuisopnames die eerder leidend waren.

Evenementenorganisator MOJO, aangesloten bij de verenigingen en organisator van Lowlands en Down The Rabbit Hole, laat aan NU.nl weten niet net als ID&T een kort geding aan te spannen tegen de overheid. De organisator zegt wel continu in overleg te zijn met de overheid om aan te kaarten waarom de huidige situatie voor de branche niet werkbaar is, en hoopt op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de festivals die na 13 augustus plaatsvinden. Lowlands staat gepland van 20 tot en met 22 augustus en Down The Rabbit Hole een weekend later.