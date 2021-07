Pete Townshend betwijfelt of er ooit nog een album van The Who wordt uitgebracht. De 76-jarige gitarist van de Britse band denkt dat hun "ouderwetse manier van werken" een nieuw album uitbrengen lastig maakt.

"Het duurt vrij lang om twintig of dertig nummers bij elkaar te voegen waar Roger (Daltrey, de zanger van The Who, red.), ik en een producer met wie we eventueel zouden werken, er een paar uit kunnen pikken die bij deze tijd passen", vertelt Townshend in een interview met het tijdschrift Guitar Player.

Volgens de gitarist is de "ouderwetse" manier van werken van de band de reden hiervoor. "Je schrijft de nummers en twee jaar later breng je ze allemaal uit en hoop je dat het bij het moment past. Veel artiesten schrijven nu thuis nummers, nemen ze daar ook op en brengen ze binnen een paar weken uit. Onze werkwijze is ouderwets en neemt veel tijd in beslag. Dus ik weet het niet, maar ik blijf optimistisch. Ik zit in ieder geval vol ideeën."

The Who werd opgericht in 1964. De band bracht twaalf albums uit, waarvan de laatste, getiteld Who, in 2019 verscheen.