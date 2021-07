Festivalorganisator ID&T spant een kort geding aan tegen de overheid nadat vrijdagavond nieuwe maatregelen tegen het coronavirus werden aangekondigd. De organisatie noemt de maatregelen disproportioneel en zegt maandag een concept dagvaarding bij de rechtbank in te dienen.

"Het is onze expertise evenementen goed en veilig te organiseren en we weten dat ons publiek de discipline heeft. Wij zijn nu de goeden die onder de kwaden lijden en het lijkt erop dat de overheid vakanties boven festivals verkiest", stelt Ritty van Straalen, CEO van ID&T.

Van Straalen reageert hiermee op de beslissing van het demissionaire kabinet om meerdaagse festivals tot en met 13 augustus te verbieden. Eendaagse evenementen moeten iedere bezoeker een zitplaats bieden en de 1,5 meter afstand waarborgen.

ID&T organiseert onder meer de festivals Defqon.1 Weekend Festival, Mysteryland, Awakenings, Sensation, Thunderdome, Welcome to the Future, Amsterdam Open Air en Milkshake. In het kort geding eist de organisator een duidelijk besluit vanuit de overheid: het laten doorgaan van een festival onder Fieldlab-voorwaarden of dat de overheid verantwoordelijkheid neemt. "Dat laatste is het betalen van onze rekeningen door middel van het garantiefonds", aldus Van Straalen.

"Je kunt niet op een cruciaal moment als nu met reces gaan en de branche laten bungelen", zegt Van Straalen over het kabinet. "Jongeren worden met deze maatregelen onevenredig hard geraakt. Het maatschappelijk belang van onze industrie is enorm."