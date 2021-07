Het demissionaire kabinet heeft vrijdagavond bekendgemaakt dat meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet kunnen plaatsvinden. Eendaagse evenementen mogen alleen worden georganiseerd als elke bezoeker een vaste zitplaats heeft. De organisatoren van de festivals die hierdoor niet door kunnen gaan, reageren verslagen.

Milkshake Festival

Dancefestival Milkshake zou op 31 juli en 1 augustus plaatsvinden in het Westerpark in Amsterdam. Het festival, dat wordt georganiseerd "for all who love", draait om tolerantie en diversiteit.

De organisatie laat via Instagram weten dat ze net zo teleurgesteld is als de mensen die een kaartje hebben gekocht. "Nadat we in eerste instantie groen licht hadden gekregen van het kabinet, hebben we dag en nacht gewerkt aan wat het meest magische weekend van het jaar had moeten worden. Het breekt ons hart dat we tot 2022 moeten wachten om weer samen te kunnen komen."

Dekmantel

Dekmantel Festival zou van 4 tot en met 8 augustus plaatsvinden in het Amsterdamse Bos. De organisatie laat weten het er zwaar mee te hebben dat het festival weer een jaar moet worden uitgesteld. Ze schrijft op Instagram dat ze voor de maatregelen in juni werden teruggedraaid al bijna op het punt stond het festival weer te verplaatsen.

"Met de toestemming van de regering hebben we met een toegewijd team keihard gewerkt om het festival alsnog mogelijk te maken. We hebben ons zo goed mogelijk aan de buitengewone omstandigheden aangepast. Het is erg pijnlijk om te realiseren dat we geen festival mogen organiseren en al het harde werk voor niets is geweest."

Guilty Pleasure

Guilty Pleasure Festival, dat bij de Gaasperplas in Amsterdam wordt gehouden, zou 10 en 11 juli plaatsvinden. "Dat de persconferentie na 1,5 jaar opgekropte knaldrang de teleurstelling van de eeuw meebracht, mag duidelijk zijn", schrijft de organisatie op Facebook.

"Met de huidige maatregelen is het onmogelijk Guilty Pleasure Festival 2021 doorgang te laten vinden dit weekend. En dat voelt na lang wachten, keihard knokken en een maand met veel passie en liefde ons kindje plannen en opbouwen, onbeschrijfelijk pijnlijk."

Solar Festival

Het Solar Weekend-festival had van 29 juli tot en met 1 augustus moeten plaatsvinden in Roermond. De organisatie spreekt van een "mokerslag".

"We zijn sprakeloos. Eindelijk mochten we jullie, onze fantastische bezoekers, weer verwelkomen op ons mooie Solar-festival. Met jullie samen eindelijk weer Solar Weekend vieren zoals we dat al zo veel jaren doen." De organisatie zegt zo snel mogelijk de blik vooruit te willen richten.