Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg is "laaiend" op het kabinet en de aangescherpte coronamaatregelen. Vrijdag werd tijdens de coronapersconferentie bekend dat meerdaagse evenementen voorlopig niet meer mogen worden gehouden. Evenementen mogen tot en met 13 augustus maximaal 24 uur duren.

Lowlands wordt dit jaar van 20 tot en met 22 augustus gehouden. Daarmee heeft de organisatie van Lowlands een kleine week om het festival op te zetten, mits het festival op dat moment in zijn geplande vorm mag doorgaan.

"Dat is een onrealistische situatie. We kunnen niet iedereen nog weken aan het lijntje houden. Artiesten houden hun agenda vrij om naar Lowlands te komen, leveranciers houden personeel en materialen beschikbaar en bezoekers willen ook weten waar ze aan toe zijn. Daarom is er nu duidelijkheid van de overheid nodig en niet pas half augustus", zegt Van Eerdenburg.

"Ze laten de sector gewoon bungelen. Het kabinet is volledig losgetrokken van de realiteit", aldus de Lowlands-directeur. De nieuwe maatregelen kunnen ervoor zorgen dat de kosten voor de organisatie flink oplopen, want de opbouw is al begonnen.

"En de Engelse artiesten vallen niet onder het garantiefonds", vervolgt Van Eerdenburg, verwijzend naar onder anderen Liam Gallagher, Stormzy en The Chemical Brothers.

"Dat zijn de duurste artiesten die we geboekt hebben. Het is werkelijk waar schofterig."

'Er gaan echt festivals omvallen'

Ook de organisatie van het festival Down The Rabbit Hole, dat staat gepland op hetzelfde terrein als Lowlands een weekend later, zegt in een "onmogelijke situatie" te worden gemanoeuvreerd.

De organisatie annuleert het festival nog niet definitief, maar maakt duidelijk dat nog weken wachten op het oordeel van het kabinet geen optie is. "Zodra er meer bekend is, laten we dat via onze site en socials weten en ontvangen alle kaartkopers een informatiemail", laat de organisatie via sociale media weten.

Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) zegt diep teleurgesteld te zijn in de verscherpte maatregelen. "Grote jongens als Lowlands, Pinkpop en Down The Rabbit Hole, waar veel mensen bij elkaar komen, kunnen hier niets mee", zegt Schans.

"Lowlands staat gepland een week na 13 augustus, als er opnieuw wordt gekeken naar de maatregelen. Daarop is niet te koersen."

Nu het erop lijkt dat er voor het tweede jaar op rij een streep gaat door de festivalzomer, wordt de situatie voor veel organisatoren penibel. "Er gaan klappen vallen, er gaan echt festivals omvallen", zegt Schans. "Er is al gereorganiseerd en ingeteerd op de reserves. Nu wordt het echt heel erg knijpen."

Schans is van mening dat het afgelasten van festivals "geen zin heeft". "De kurk is van de fles, jonge mensen gaan elkaar deze zomer toch opzoeken. Dat kan je beter gecontroleerd doen in een club, poppodium of op een festivalterrein dan elders ongecontroleerd."

'Het is totale willekeur'

Eerder op de dag sprak ook de directeur van ID&T, Ritty van Straalen, zijn onvrede uit.

"Het is totale willekeur. Alles wordt over één kam geschoren. Wij hebben met Fieldlab Evenementen aangetoond dat we op een veilige manier grote groepen mensen zonder 1,5 meter afstand bij elkaar kunnen brengen. Onze overheid heeft daar geen oog voor en heeft niet naar ons geluisterd. De overheid heeft dit zelf veroorzaakt, maar wij worden er de dupe van."

"De meeste zwakkeren in onze samenleving zijn inmiddels beschermd of konden beschermd worden als ze dat wilden. Het aantal ziekenhuisopnames is ook niet dermate dreigend. Maar nu gaat het er ook nog eens om dat Nederland niet rood mag kleuren, omdat we anders niet op vakantie naar het buitenland kunnen. Ik snap wel dat mensen dat willen, maar daarvoor ga je toch niet weer alles op slot gooien?"