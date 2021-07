Meerdaagse evenementen mogen voorlopig niet meer worden gehouden. Een evenement mag bovendien tot en met 13 augustus maximaal 24 uur duren. Dat is een van de maatregelen van het demissionaire kabinet om het groeiend aantal coronabesmettingen te stoppen, kondigt demissionair premier Mark Rutte vrijdag aan op een persconferentie.

Bij evenementen, festivals en sportwedstrijden mag publiek aanwezig zijn, mits iedereen een vaste zitplaats op 1,5 meter afstand van elkaar heeft.

Er mag wel extra publiek komen als er met coronatoegangsbewijzen wordt gewerkt. In dat geval mag maximaal twee derde van de capaciteit worden gebruikt voor zitplaatsen.

Het kabinet maakte vrijdagavond een reeks aanscherpingen van de maatregelen bekend. Vanaf zaterdag moet de horeca van middernacht tot 6.00 de deuren sluiten. Liveoptredens en harde muziek zijn dan ook verboden. Discotheken en nachtclubs gaan dicht.

Op 13 augustus bekijkt het kabinet welke ruimte er weer is wat betreft de coronamaatregelen. Eerder stond 13 augustus in de agenda als datum om mogelijk nog verder te versoepelen, zoals het loslaten van de 1,5 meter in het onderwijs.