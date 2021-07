Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Billie Eilish - NDA

Billie Eilish is nog enkele weken verwijderd van het uitbrengen van haar tweede album Happier Than Ever. Eerder verschenen al de singles My Future, Therefore I Am, Your Power en Lost Cause van die plaat. De nieuwe single van de Amerikaanse hitzangeres heet NDA. Het nummer werd weer mede geschreven en geproduceerd door de broer van Eilish, FINNEAS. De zangeres kondigde onlangs aan op 18 juni 2022 naar de Amsterdamse Ziggo Dome te komen voor een concert.

Beluister het nummer hier

Spice Girls - Feed Your Love

Het is deze week 25 jaar geleden dat de Spice Girls hun debuutsingle Wannabe uitbrachten. Om dit te vieren brengt de girlband een EP uit met remixes van de hit en een niet eerder uitgebracht nummer. De ballad Feed Your Love werd in 1995 opgenomen en was bedoeld voor het debuutalbum van de groep, maar werd volgens ingewijden als te seksueel getint bestemd voor het jonge publiek dat moest worden aangesproken.

Beluister het nummer hier

The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay

Sinds The Kid LAROI een wereldhit scoorde met Without You, staan de grootste sterren der aarde in de rij om met hem samen te werken. De Australische tiener nam zijn hit al opnieuw op als duet met Miley Cyrus en nu brengt hij ook een samenwerking met Justin Bieber uit. Het nummer heet Stay en werd geschreven door een team bestaande uit onder anderen The Kid LAROI, Bieber en popzanger Charlie Puth.

Beluister het nummer hier

Suzan & Freek - Onderweg Naar Later

Suzan & Freek hebben zich in de afgelopen jaren bewezen als ware hitmachine. Het stel had al succes met singles als Blauwe Dag, Als Het Avond Is, De Overkant en Goud en brengen nu het nieuwe nummer Onderweg Naar Later uit. In gesprek met NU.nl vertellen ze dat ze bewust voor een zomers geluid gingen. "Het gaat over een zomerliefde waarvan je hoopt dat die nooit meer stopt", leggen ze uit. De twee hebben in tijden van lockdown aan een nieuw album gewerkt dat later dit jaar moet verschijnen.

Beluister het nummer hier

Post Malone - Motley Crew

Post Malone is een van de succesvolste artiesten van de afgelopen jaren als het gaat om streamingcijfers. Hij heeft een hele reeks aan singles die al meer dan een miljard keer werden beluisterd op Spotify en zijn grootste hit Rockstar staat zelfs al op 2,2 miljard. De rapper bracht de afgelopen twee jaar even geen solomateriaal meer uit, maar nu is hij terug met de single Motley Crew. De titel van het nummer is een verwijzing naar de rockband Mötley Crüe. Het nummer is waarschijnlijk de eerste single van het vierde album van Post Malone.

Beluister het nummer hier

BTS - Permission To Dance

De tijd dat K-pop vooral in Zuid-Korea werd geluisterd ligt ver achter ons en niet in de laatste plaats door het succes van de boyband BTS. De band scoorde in de Verenigde Staten al nummer 1-hits met Dynamite, Life Goes On en Butter. De nieuwe single van de band heet Permission To Dance en wordt volledig in het Engels gezongen.

Beluister het nummer hier