"Dit is de waanzin voorbij, ik heb er geen woorden voor", zegt CEO Ritty van Straalen van de ID&T Group tegen NU.nl over de nieuwe coronamaatregelen. Het demissionaire kabinet kondigt vrijdagavond waarschijnlijk aan dat er minder bezoekers welkom zijn bij evenementen en slechts twee derde van de maximale capaciteit mag worden benut.

"Het is totale willekeur. Alles wordt over één kam geschoren. Wij hebben met Fieldlab Evenementen aangetoond dat we op een veilige manier grote groepen mensen zonder 1,5 meter afstand bij elkaar kunnen brengen. Onze overheid heeft daar geen oog voor en heeft niet naar ons geluisterd. De overheid heeft dit zelf veroorzaakt, maar wij worden er de dupe van."

Er is eigenlijk geen enkel ID&T-evenement dat niet door de nieuwe regels beïnvloed zal worden, zegt Van Straalen.

"We hebben donderdagavond negenhonderd man met Vunzige Deuntjes op het strand in Scheveningen. Dat is echt het allerkleinste wat we doen. Er staan zo veel festivals gepland, maar nu gaat de hele zomer naar de knoppen. En niet alleen de zomer, de hele branche ook."

'Dit is zo'n klap in ons gezicht'

De overheid betaalt 80 procent van de gemaakte kosten terug als een evenement vanwege het coronavirus geannuleerd wordt, maar Van Straalen beschouwt de steun als een doekje voor het bloeden.

"Een deel van de kosten zal dus worden gedekt, maar lang niet genoeg. Geld om rekeningen te betalen is niet zaligmakend. Wij hebben zeer passievolle mensen bij ons werken. Die doen dit omdat ze mensen een mooie dag willen geven. Daar zitten we al anderhalf jaar op te wachten en naartoe te werken. Het hele bedrijf werd de afgelopen maanden staande gehouden, omdat we dachten dat we de crisis bijna hadden overwonnen. Dit is zo'n klap in ons gezicht."

"Wij willen doen waar we goed in zijn: topfeesten organiseren waarbij veiligheid op de eerste plaats staat", vervolgt Van Straalen. "Dat doen we al dertig jaar, maar de overheid heeft er maling aan."

Daarnaast wijst Van Straalen op de vaccinatiegraad in Nederland. "De meeste zwakkeren in onze samenleving zijn inmiddels beschermd of konden beschermd worden als ze dat wilden. Het aantal ziekenhuisopnames is ook niet dermate dreigend. Maar nu gaat het er ook nog eens om dat Nederland niet rood mag kleuren, omdat we anders niet op vakantie naar het buitenland kunnen. Ik snap wel dat mensen dat willen, maar daarvoor ga je toch niet weer alles op slot gooien?"