Suzan & Freek scoren de ene na de andere hit op platforms als Spotify, maar het duo probeert zich niet te veel bezig te houden met de streamingcijfers van hun liedjes. In gesprek met NU.nl vertelt het stel, dat donderdag de nieuwe single Onderweg Naar Later uitbrengt, dat de cijfertjes het nooit halen bij de reactie van een livepubliek.

"We proberen niet te veel op Spotify naar onze luistercijfers te kijken, maar dat is soms wel lastig, zeker in tijden van corona", vertelt Freek. "Je hebt wat minder te doen en de cijfers zijn een van de weinige dingen waarmee je kunt zien hoe je muziek het doet, als je niet live kan spelen. We hebben dat nu wel wat meer losgelaten."

"In coronatijd is het zeker wel een valkuil om je te veel met de getalletjes bezig te gaan houden", vult Suzan aan. "Het uitbrengen van de single Goud was bijvoorbeeld wel een stipje aan de horizon waar we echt naar uitkeken. Nu we weer live spelen, komen we er pas echt achter wat voor hit het is. Als we de intro spelen op gitaar, ontploft de tent gewoon. Dat gevoel is met geen cijfertjes te vergelijken."

'Vroeg me af of ik niet het hele optreden zou janken'

Suzan & Freek gingen eerder deze week voor het eerst sinds lange tijd weer het podium op, in het Zomertheater in Den Bosch. "Zeker voor de middagshow waren we wel echt zenuwachtig. Het was overweldigend. Toen we begonnen kwam er meteen zo'n bak energie. Ik moest even wennen en dacht: oh ja, zo voelt het", aldus Freek.

"Bij mij speelden er twee dingen door mijn hoofd. De vraag of we het nog wel konden, ook al zingen we natuurlijk ook veel in de studio. Maar vooral ook of ik niet het hele optreden zou janken", lacht Suzan. "Ik was echt wel emotioneel op momenten. Dan zie je maar wat publiek met je kan doen."

Suzan & Freek gebruikten de tijden van lockdown om aan hun tweede album te sleutelen. De opvolger van het eind 2019 verschenen Gedeeld Door Ons moet dit jaar uitkomen en bevat de nieuwe single Onderweg Naar Later. "We hebben dat nummer op een zonnige dag geschreven toen we echt zomervibes hadden", vertelt Suzan. "Het gaat over een zomerliefde waarvan je hoopt dat die nooit meer stopt."

Het duo zegt bewust voor een zomers geluid te hebben gekozen voor het nummer. "We zijn wel toe aan een beetje positiviteit. We zijn blij dat we weer mogen optreden en leven op van mooi weer. Dan ontstaat vrolijke muziek", aldus Freek.

Over de mogelijkheid dat evenementen toch weer worden afgeblazen door de oplopende coronacijfers, wil het stel liever nog niet denken. "Dat zou zo'n klap zijn. We proberen dat los te laten en niet te ver vooruit te kijken, want je hebt er toch geen invloed op", zegt Freek. "We leven in het moment en genieten zoveel mogelijk van elk optreden dat we wél weer kunnen doen", aldus Suzan.