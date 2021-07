De Melkweg in Amsterdam organiseert de komende drie weken geen testevenementen. Dat besloot de uitgaansgelegenheid vanwege het grote aantal coronabesmettingen.

Alle geplande clubnachten in die periode gaan niet door, omdat de Melkweg de veiligheid van bezoekers en personeel niet kan waarborgen.

"We vinden het erg jammer dat we de pogingen om weer een veilig programma te organiseren moeten staken. Afgelopen weekend hebben we ervaren hoe groot de behoefte bij iedereen is, maar veiligheid staat voorop. Vandaar dit vervelende besluit." aldus interim-directeur Frans Vreeke. De coronaproof programmering, die op 1,5 meter wordt georganiseerd, gaat wel gewoon door.

De Melkweg is niet de enige club in Amsterdam die dit besluit heeft genomen. Ook club Nyx sluit voorlopig de deuren, zo werd woensdag bekendgemaakt.

Donderdagmiddag werd duidelijk dat het kabinet overweegt om clubs en discotheken te sluiten en ook meerdaagse evenementen af te blazen. Het definitieve besluit wordt vrijdagochtend genomen.