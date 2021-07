Precies 25 jaar geleden was Wannabe, de eerste single van de Spice Girls, voor het eerst op de radio te horen. De groep scoorde daarna vele hits, ging uit elkaar en kwam weer (deels) bij elkaar. Wat doen Emma, Geri, Melanie B, Melanie C en Victoria nu?

Emma Bunton (Baby Spice)

De 45-jarige Bunton begon na de breuk van de Spice Girls in 2000 aan een solocarrière. Ze scoorde met name in haar thuisland enkele hits, maar daarbuiten wist ze geen grote successen te behalen. In totaal bracht Bunton vier albums uit, waarvan de recenste in 2019 verscheen. Haar privéleven bleef stabiel: de zangeres is sinds 1999 samen met zanger Jade Jones en samen kregen ze twee zoons.

Geri Halliwell-Horner (Ginger Spice)

Halliwell (48) verliet de Spice Girls in 1998 en ging solo. Look at Me en Mi Chico Latino werden hits, maar haar cover van It's Raining Men - met de bekende clip waarin ze scènes uit de film Fame nabootst - wordt ook anno nu nog volop gedraaid. Halliwell maakte in totaal drie albums en schreef ook een kinderboekenreeks. Ze verscheen daarnaast als jurylid in Australia's Got Talent.

Met filmmaker Sacha Gervasi kreeg Halliwell dochter Bluebell (inmiddels vijftien jaar), maar die relatie strandde. In 2014 ontmoette Halliwell Red Bull Racing-baas Christian Horner en een jaar later trouwden ze. In 2017 kregen ze zoon Montague.

Melanie Brown (Scary Spice)

De 46-jarige Brown was een van de eerste Spice Girls die solo aan de slag ging, nog voordat de groep stopte. Ze maakte met Missy Elliott het nummer Want you back en er volgden nog wat singles, maar echte hits bleven uit. Ze speelde wat kleine rolletjes in films en was zelfs kort te zien in de musical Rent. Ook was ze jurylid in America's Got Talent.

Bekender is ze van haar privésores. In 1998 kreeg ze een relatie met de Nederlandse danser Jimmy Gulzar en samen kregen ze dochter Phoenix Chi. Na hun breuk kreeg Brown in 2006 een relatie met acteur Eddie Murphy en ze kregen een dochter, maar volgens hem was hij niet de vader. Een DNA-test wees uit dat dit wel het geval was. Brown kreeg met filmproducent Stephen Belafonte dochter Madison, maar na een relatie van tien jaar vroeg de zangeres een scheiding aan en ze beschuldigde hem van mishandeling. Ze trok de aanklacht in, maar ze zijn het nog steeds niet eens over een voogdijregeling. Brown besloot om zich na haar ervaringen in te zetten voor vrouwen die ook te maken kregen met huiselijk geweld.

Melanie Chisholm (Sporty Spice)

De 47-jarige Chisholm heeft veruit de succesvolste solocarrière van alle vijf de Spice Girls. I Turn To You, Never Be The Same Again en When You're Gone (met Bryan Adams) werden enorme hits en tot op heden heeft Chisholm acht albums uitgebracht en treedt ze regelmatig op, ook in Nederland.

Dat ze bijna 25 jaar na de doorbraak van de Spice Girls nog een carrière heeft, schrijft Chisholm toe aan haar doorzettingsvermogen. "Ik heb zeker ook moeilijke tijden gekend door depressie en een eetstoornis", vertelde ze in gesprek met NU.nl. "Ik denk dat niemand door die ervaring met extreme beroemdheid heen komt zonder problemen." Chisholm kreeg met Thoams Starr in 2009 een dochter en heeft nu een relatie met Joe Marshall.

Victoria Beckham (Posh Spice)

Beckham (geboren als Adams) bracht wat solosingles uit, die buiten het Verenigd Koninkrijk weinig deden in de hitlijsten. In plaats daarvan ging Beckham het modepad op en startte ze in 2008 haar eigen label Victoria Beckham, nadat ze al een succesvolle jeans- en zonnebrillenlijn had uitgebracht. De prijzige designerkleding werd vertoond tijdens New York Fashion Week en gedragen door veel bekende collega's, waardoor Beckham ineens tot de top van de ontwerperswereld werd gerekend. Beckham is sinds 1999 getrouwd met David Beckham en samen kregen ze vier kinderen: zoons Brooklyn, Romeo, Cruz en dochter Harper.

Niet uit elkaar

De Spice Girls kondigden in 2000 aan uit elkaar te gaan, maar een officiële breuk was het nooit. In 2007 kondigde de groep een reünietour aan en werd een Greatest Hits-album uitgebracht. Ook Beckham, die inmiddels niet meer actief was als zangeres, deed hieraan mee. In 2012 werd de Spice Girls- musical Viva Forever gemaakt, die overigens vernietigende recensies kreeg. Datzelfde jaar gaven ze een veelbesproken optreden tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in Londen.

Het bleef even stil rond de groep, maar in 2019 besloten de Spice Girls weer op tour te gaan. Beckham haakte dit keer af vanwege werkzaamheden voor haar modemerk. De tour bleef beperkt tot slechts een aantal show en de plannen om uitgebreider door Europa rond te reizen, werden in de war geschopt door de uitbraak van COVID-19.

Binnenkort verschijnt er een 'nieuwe' single van de meidengroep, getiteld Feed Your Love. De ballad is het eerste liedje dat werd geschreven en opgenomen voor hun debuutalbum Spice, maar het nummer zou destijds als te uitdagend voor hun doelgroep zijn gezien. Daarom is besloten het nummer niet aan het album toe te voegen. In plaats daarvan schreven de bandleden samen met Richard Stannard en Matt Rowe Wannabe, dat de eerste single voor de band werd.