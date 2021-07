Belinda Meuldijk werkt toch nog aan nieuwe liedjes voor Rob de Nijs, ondanks dat de zanger eerder dit jaar een afscheidsalbum uitbracht. Dat vertelt zijn vaste liedjesschrijver en ex-vrouw Meuldijk woensdag in De Telegraaf.

"Voor de buitenwereld leek het of dit album het absolute einde was, maar Rob en ik zijn op ons gemak bezig met nieuwe muziek", aldus Meuldijk. "Of dit uiteindelijk echt het laatste album is, zal de tijd leren. Dat weten we nu niet. Ik kan het in elk geval niet laten en wil tóch voor Rob blijven schrijven."

De zanger maakte in het najaar van 2019 bekend dat hij stopte met optreden omdat hij de ziekte van Parkinson heeft. Eind van het jaar neemt hij afscheid met een optreden in het Sportpaleis in Antwerpen.

Meuldijk denkt dat er in het jaar daarop ook in Nederland nog een mooi afscheid zal plaatsvinden. "Het is zo’n prachtige man. Een perfectionist die niet wil opgeven. Zijn stem klinkt nog steeds mooi, net als vroeger."